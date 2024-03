PRIMAVERA 2, 22^ GIORNATA | SPEZIA-PERUGIA 2-2

Spezia, sabato 9 marzo 2024 – ore 14:30 –C.S. “B. FERDEGHINI” – 22^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

SPEZIA: Plaia, Manfrone (28’ st Attuoni), Raineri (19’ st Monteverde), Scartoni, Bertoncini, Loffredo (15’ st Tognoni), Bordin (13’ st Lachowicz), Piccioli, Fontanarosa, Campana (40’ st Garbotto), Di Giorgio. A disp: Casto, Piazza, Martera, Sessa, Buoaton, Vannucci. All. Vecchio Giuseppe

PERUGIA: Lavorgna, Prisco (46’ st Papa), Falasca, Patrignani, Ebnoutalib I., Cicioni, Giorgetti, Bussotti, Lomangino (42’ st Cottini), Ronchi (42’ st Caprari), Polizzi. A disp.: Panaro, Ciattaglia, Barberini, Bernaco, Carbonini, Perugini Dottori. All.: Giacomo Del Bene

ARBITRO: Francesco Burlando di Genova (De Luca di Merano – Lo Calio di Seregno)

RETI: 5’ pt (rig.) e 15’ pt Polizzi (P), 3’ st Fontanarosa (S), 44’ st Monteverde (S)

SPEZIA – Pareggio 2-2 per la Primavera di mister Del Bene in trasferta che nonostante una buona prestazione non riesce a portare a casa i tre punti.

Nei primi minuti parte subito forte lo Spezia che prova ad impensierire il portiere del Perugia senza riuscirci. Risponde il Perugia con una palla filtrante di Lomangino per Polizzi che prova a saltare il portiere ma viene steso procurandosi il calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Polizzi che realizza l’1-0. Al quarto d’ora è lo stesso Polizzi a raddoppiare certificando la supremazia biancorossa.

All’inizio del secondo tempo accorcia le distanze lo Spezia con Fontanarosa. Il Perugia continua ad attaccare ma non riesce a trovare la via del gol. Allo scadere del tempo su un cross dalla destra Monteverde trova la rete e il pareggio che lascia l’amaro in bocca ai biancorossi.

In classifica, Perugia che sale a quota 33 punti, a pari punti con L’Ascoli e dietro la coppia Napoli ed Entella, che attualmente occupano l’ultima posizione playoff.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Bari, sabato 16 marzo