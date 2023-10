SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE 7-8 OTTOBRE

Perugia, domenica 8 ottobre 2023 – ore 15:30 – Centro sportivo “P. Rossi” – 3^ giornata Campionato UNDER 17 Serie C

PERUGIA-MONTEROSI 4-5

PERUGIA: Romagnoli, Salustri (20’ st Massari), Cresci (13’ st Hajri), El Ouardi, Mori, Romani (35’ st Cardoni), Barberini, Liberti (20’ st Rinalducci), Mannarini (13’ st Napolano), Giordani (35’ st Merli), Calzoni (13’ st Bevilacqua). A disp.: Belia, Agnissan. All.: Alessandro Nasini

MONTEROSI: Muzi, Capriotti, Corallini, Pedrucci (30’ st Boccanera), Pierguidi, Pigliacelli, Casali (40’ st Celata), Ronzoni, Neri (15’ st Batereanu), Fanku (15’ st Pepaj), Carfagna. A disp.: Lorrai, Apostoli, Mola, Binoshaj, Musah. All.: Riccardo Lucidi

ARBITRO: Leonardo Cipolloni di Foligno (Repace – Codini)

RETI: 4’ pt Pedrucci (M), 18’ (rig.) e 34’ pt Neri (M), 26′ pt Barberini (P), 43’ pt Mannarini (P), 23’ e 44’ st Pepaj (M), 36’ st Merli (P), 41’ st Cardoni (P)

PERUGIA – Sfida rocambolesca al “Paolo Rossi” di Perugia dal quale a uscire vincitore è il Monterosi nonostante la remuntada dei padroni di casa che, a tempo scaduto, contavano di riportare almeno un punto dopo un avvio shock.

Pronti-via passa avanti subito il Monterosi con la punizione di Pedrucci che tocca la traversa e si spegne alle spalle di Romagnoli. Al 10’ Giordani di testa prende la traversa ma questa volta il rimbalzo del pallone termina fuori. Al 18’ Neri raddoppia dal dischetto, per il suo primo gol di giornata. Passano neanche 10 minuti e questa volta il penalty é in favore del Perugia con Barberini che accorcia le distanze. Al 34’ ancora Neri bravo a raccogliere un cross basso dalla destra per la doppietta personale e il provvisorio 1-3. Prima dell’intervallo c’é tempo per un altro gol con Mannarini che al volo porta negli spogliatoi le squadre sul 2-3.

Nella ripresa ci prova il Perugia, ma a trovare ancora una volta il gol sono gli ospiti con il neoentrato Pepaj che al 18’ fa 4-2. Finale di fuoco per una partita già entusiasmante sin dai primissimi minuti: al 35’ il Monterosi colpisce un palo ma sul ribaltamento di fronte è il Perugia ad andare a rete con Merli. Nel recupero Cardoni in mischia trova addirittura il gol del 4-4 ma quando il Perugia sembrava poter trovare addirittura la forza di vincere la gara, in contropiede il Monterosi trova il quinto gol di giornata (nono totale nel match) ancora con Pepaj. Giornata folle e ricca di gol che premia, però, solo il Monterosi.

Prossimo impegno per il Perugia domenica 15 ottobre in casa della Vis Pesaro

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fermo, domenica 8 ottobre 2023 – ore 15 – Centro sportivo Postacchini – 2^ giornata Campionato UNDER 16 Serie C

FERMANA-PERUGIA 1-4

FERMANA: Coluccino, Mazza (16’ st Basili), Vitali (33’ st Crosta), Borra, Tardini, Zucchi (16’ st Cumerlato), Matacotta, Troise, Bacalini (27’ st Marcozzi), Romagnoli, Ciarocchi (16’ st Natali). A disp.: Spataro, Antolini, Antonini, Fabiani. All.: Massimo Ganci

PERUGIA: Vinti, Cingolani (14’ st Franceschini), Bartolini (14’ st Bevanati), Peruzzi (33’ st Condac), Cantalino (14’ st Cesarini), Brunori, Pepe (23’ st Bellali), Dottori (23’ st Tomassini), Ciani (14’ st Mechelli), Perugini, Merico. A disp.: Barbanera, Fiorentini. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Jacopo Alfonsi di S. benedetto del Tronto (Mandolesi – Leli)

RETI: 14’ pt Pepe, 18’ pt (rig.) Bacalini (F), 31’ pt (rig.) Dottori, 5’ st Merico, 7’ st Ciani

FERMO – Vince ancora il Perugia Under 16 dei mister Anelli e Romoli che fa due su due e comanda la classifica del girone C.

Dopo un ottimo inizio dove il Grifo va vicino al vantaggio, ci pensa Pepe a sbloccare la gara, bravo a raccogliere l’invito di Ciani dalla destra. Al 18’ la Fermana trova il pari con Bacalini ma i biancorossi non si snaturano e tornano avanti alla mezz’ora con il rigore procurato da Perugini e trasformato da Dottori alla seconda marcatura stagionale. Nella ripresa riparte fortissimo il Grifo che in cinque minuti trova subito i due gol che mettono in ghiaccio la gara, prima con il contropiede di Merico e poi con Ciani.

Vince il Perugia che nel prossimo impegno di domenica 15 si troverà di fronte il Sorrento tra le mira amiche del “Paolo Rossi”.

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Perugia, domenica 8 ottobre 2023 – ore 13 – Centro sportivo “P. Rossi” – 3^ giornata Campionato UNDER 15 Serie C

PERUGIA-MONTEROSI 1-3

PERUGIA: Cataldo, Pelli (15’ st Massi), Olimpieri, Fahmi (10’ st Castroreale), Rosati (28’ st Turchi), Lalleroni (28’ st Pascucci), Meyou (15’ st Seppoloni), Bosi, Bendini (10’ st Citernesi), Castellucci, Ulivieri (28’ st Bisonni). A disp.: Tarducci, Chierico. All.: Gatti.

MONTEROSI: Romogida, Buonuomo, Maggiora, Francia, Bolognini, Anzidei, Cimiglia (10’ st Rossi), Formica (36’ st Chicchiarelli, Marcocci, Agostini (10’ st Cazzador), Samba (36’ st Lenti). A disp.: Arena, Pusceddu, Grossi, Franceschetti, Silvestrini. All.: Fossi.

ARBITRO: Saverio Anelli di Terni (Colopi – Caciotto)

RETI: 21’ pt Cimiglia (M), 42’ pt (rig.) Agostini (M), 35’ st Cazzador (M), 44’ st Olimpieri

PERUGIA – Perde la prima gara stagionale il Perugia del tandem Raschi-Gatti che dopo due vittorie deve arrendersi al Monterosi, prima della classe.

Parte bene il Perugia ma a metà del primo tempo sono gli ospiti a passare avanti con Cimiglia. La rete cambia l’inerzia della gara e a tempo scaduto il Monterosi raddoppia con il rigore trasformato da Agostini. Nella ripresa il Perugia prova a riprendere la gara ma neanche la girandola di cambi mischia le carte. A cinque minuti dal termine arriva anche lo 0-3 di Cazzador, subentrato, che realizza una punizione di ottima fattura. Nel finale addolcisce il passivo Olimpieri che segna il gol del definitivo 1-3.

Resta comunque nelle zone alte della classifica il Perugia Under 15 che tornerà in campo domenica prossima in casa della Vis Pesaro.