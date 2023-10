FEMMINILE, 5^ GIORNATA | JESINA FEMMINILE-PERUGIA 9-0

Jesi, 8 ottobre 2023 – Una partita complicata per le ragazze di mister Cannito. Lo Jesina Femminile si impone 9-0. L’uno-due iniziale mette subito l’incontro in salita per le biancorosse che non riescono a recuperare il risultato. Da segnalare, per le locali, le triplette di Mella e Crocioni.

Ora testa al prossimo match casalingo, domenica 15 ottobre in casa contro il Chieti.

JESINA: Zangari, Gigli, Modesti, Costadura, Gambini, Coscia, Montesi, Verdini, Mella, Crocioni, Enriconi. All. Casaccia. A disp. Generali C., Silvestrini, Generali F., Ventura, Mosca A., Mosca E., Zambonelli

PERUGIA: Cerasa, Orefice, Boila (Fugnoli), Bovini, Ciancaleoni, Libera, Venturini, Properzi (Persichini), Chiasso (Palmerini), Benedetti (Gigliarelli), Gwiazdowska (Gigli). A disp.: Olmi, Cerquetelli, Temperini, Riccardi. All. Cannito

ARBITRO: Arnese di Teramo

RETI: Mella (3), Crocioni (3), Mosca E., Silvestrini, Enriconi