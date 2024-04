SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE 6-7 APRILE

Pescara, domenica 7 aprile 2024 – ore 15:30 – “Delfino training Center” – 26^giornata Campionato UNDER 17

PESCARA-PERUGIA 1-1

PESCARA: Profeta, Tracchia (30’ st Arena), Di Biagio, Di Zio (38’ st Muratore), Mozzillo, Muzi, D’Arcangelo (38’ st Quifti), Soccio (19’ st D’Errico), Cardilli (19’ st Adelfio), Guaragna, Shehaj. A disp.: Barbacani, Marcheggiani, Rossi, Kuoj. All.: Gessa

PERUGIA: Romagnoli, Cresci (41’ st Bevilacqua), Massari (41’ st Hajri), Napolano, Salustri, Mori, Rinalducci (26’ st Mannarini), Liberti (14’ st Romani), Cardoni (14’ st Merli), Cerbone (26’ st Calzoni), Giordani. A disp.: Belia. All.: Nasini

ARBITRO: Luca Di Montedorisio di Vasto (D’Andrea, Perfetti)

RETI: 20’ st Romani (Per), 34’ st Shehaj (Pes)

PESCARA – Pareggio fuori casa per l’Under 17 di mister Nasini per 1-1.

Primo tempo molto tattico e di studio fra le due formazioni, l’occasione più buona per il Pescara è al 20’ con tiro di Cardilli parato da Romagnoli. Per il Perugia la prima vera occasione arriva al 35’ con colpo di testa di Salustri.

Nel secondo tempo è il Perugia a trovare la rete con Romani subentrato da poco. Al 34’ st il Pescara pareggia con una delle poche occasioni create con Shehaj. Si chiude in parità.

In classifica, biancorossi che salgono a quota 41 a pari punti con Pescara e Foggia.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Foggia, domenica 14 aprile

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Taranto, domenica 7 aprile 2024 – ore 11 – Stadio Erasmo Iacovone – 21^giornata Campionato UNDER 16 Serie C

TARANTO-PERUGIA 2-5 (foto di copertina)

TARANTO: Lamanuzzi (10’ st Fasanelli), Gentile, Ruggieri, Pastore (20’ st Palmisano), Acclavio (15’ st De Stefano), Barletta (5’ st Trebisonda), Costantino (5’ st Altavilla), Sarcinella, Casalucci, Viola (15’ st Lanza), Solfrizzi (1’ st Galiano). All.: Michele Adducci

PERUGIA: Vinti, Cingolani (10’ st Ciani), Bevanati (23’ st Bartolini), Perugini, Cesarini, Brunori, Fiorentini, Dottori (23’ st Peruzzi), Mechelli (18’ st Pepe), Vanni (19’ st D’Ovidio), Agnissan (10’ st Bellali) . A disp. Galletti, Condac. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: Nicolò Allegretta Sez- Molfetta (Russo, Epicoco)

RETI: 15’ pt Perugini (P), 20’ pt Vanni (P), 32’ pt Viola (T), 2’ st Agnissan (P), 5’ e 9’ st Dottori (rig.) (P), 36’ st Casalucci (T)

TARANTO – I ragazzi di mister Anelli compiono il blitz a Taranto vincendo 5-2.

Partita sbloccata da Perugini con tiro dalla distanza sull’angolino. Dopo pochi minuti raddoppio di Vanni. Il Taranto al 32’ accorcia le distanze con un cross dalla trequarti che non viene deviato da nessuno entrando così in porta.

Nella ripresa subito Agnissan solo davanti al portiere sigla il 3-1. Poi ci pensa Dottori con una doppietta in pochi minuti raggiungendo cosi i 13 gol stagionali. Quasi allo scadere il Taranto trova il gol con Casalucci.

In classifica, Perugia che sale a quota 38 (quarto posto), a meno quattro dalla Turris.

PROSSIMO TURNO: Turris-Perugia, domenica 14 aprile

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pescara, domenica 7 aprile 2024 – ore 13 “Delfino Training Center” 26^ Campionato Nazionale UNDER 15 Serie C

PESCARA-PERUGIA 1-1

PESCARA: Fiorentino, Servalli, Vincitorio, Tenaglia (15’ st Tarantelli), Troiano, Antonetti, Cipollone, Esposito (1’ st Turcu), Coppola, (15’ st D’Angelo), Collevecchio, Di Marcello. A disp.: Muricchio, Matteucci, Giammarinaro, D’Onofrio, Scorrano, Mbaye. All.: D’Ulisse

PERUGIA: Barbanera, Rosati, Auricchio (34’ st Seppoloni), Castellucci (34’ st Fahmi), Santillo, Olimpieri (15’ st Massi), Meyou (30’ st Sbatino), Bosi, Castroreale (30’ st Pascucci), Kroni (15’ st Lalleroni), Pelli (15’ st ULivieri). A disp.: Cataldo, Bendini. All.: Raschi

ARBITRO: Dario Bernoni Sez.Pescara (De Luca, Giuliani)

RETI: 35’ st D’Angelo (Pes), 41’ st Santillo (Per)

Pescara – Pareggio in trasferta 1-1 per l’Under 15 di mister Raschi.

Parte forte il Perugia con Castroreale che al 12’ cerca il gol in rovesciata ma la palla esce di poco. Poco dopo bomber Meyou, il più pericoloso dei biancorossi, sfiora in gol per due volte, nella prima colpisce il palo mentre nell’altra non riesce a siglare il vantaggio davanti al portiere avversario.

Nella ripresa è il Pescara a partire forte creando occasioni con Coppola e una doppia chance con Castroreale che non riesce a segnare a tu per tu con il portiere e nella successiva ribattuta calcia sopra la traversa. Al 34’ per gran punizione dai venticinque metri per gli abruzzesi, D’Angelo trova una grande rete. I biancorossi però non mollano e allo scadere trovano il pareggio con Santillo.

In classifica, biancorossi che salgono a quota 52, dietro al Pescara, secondo, con 53 punti, e dietro all’Arezzo, primo con 60.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Foggia, domenica 14 aprile