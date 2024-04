SERIE C NOW 2023/2024 | ALL’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE L’INCONTRO DEI RESPONSABILI DELLA COMUNICAZIONE

Milano, 10 aprile 2024- Due giorni dedicati alla formazione dei Responsabili della Comunicazione dei club di Serie C NOW.

Teatro dell’evento l’Università Cattolica del Sacro Cuore, nella sua sede storica di Milano, da sempre sinonimo di innovazione ed eccellenza anche in tema di comunicazione.

In apertura, il benvenuto del Presidente di Lega Pro, Matteo Marani: “Sono molto contento che la sede di questo incontro sia l’Università Cattolica, luogo di grande tradizione e cultura, e che la Lega Pro si leghi al mondo universitario: ciò è sinonimo di crescita, segna un percorso che stiamo intraprendendo al fianco dei sessanta club della Serie C NOW. Il tema della comunicazione è quello che mi è più caro e senz’altro più vicino. Sono consapevole dell’importanza del ruolo di Responsabili della Comunicazione. La comunicazione è una delle principali urgenze di un club e della stessa Lega, è un tema che si intreccia con ogni aspetto di una realtà professionistica. Noi abbiamo fatto passi da gigante: abbiamo per la prima volta un title sponsor, NOW, e con lo spettacolo dei playoff, che è in procinto di cominciare, mostreremo ancora di più i progressi fatti finora anche grazie a SKY e Rai”.

Ha preso la parola, poi, Mariagrazia Fanchi, Direttrice dell’Alta Scuola in Media, Comunicazione e Spettacolo (Almed): “Il Presidente Marani ha toccato due punti chiave anche dell’Alta Scuola che dirigo: questo corso produrrà conoscenze e competenze, comunicare significa creare comunità, trasferire valori”.

In ultimo, molto apprezzato il saluto della Direttrice Didattica del Master Comunicare lo sport, Paola Abbiezzi: “Questa iniziativa realizza il progetto iniziale del Master, che fin dall’inizio si è posto l’obiettivo di non essere solo un percorso formativo ma un’occasione di dialogo con le realtà e i professionisti del mondo dello sport. Non ci interessa la formazione unidirezionale ma l’accoglienza dei bisogni delle società sportive, che ci aiutano anche a orientare la formazione delle nuove leve della comunicazione dello sport”.