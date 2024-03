SETTORE GIOVANILE | RESOCONTO GARE 2-3 MARZO

Città di S.Angelo (Pescara), domenica 3 marzo 2024 – ore 14 – c.s. “Poggio degli Ulivi” – 22^ Campionato Nazionale UNDER 17 Serie C

PINETO-PERUGIA 1-0

PINETO: Bora, Santuccione, Aliprandi (18’ st Cericola), Sebastiani, Di Russo, Marchionne (18’ st Barbarossa), D’Emilio, Cardinali (32’ st Di Giuseppe), Tupone (15’ st Romanelli), Salladini, Romanelli(12’ st Rosa). A disp.: Boccacci, Mariotti, Savignani, Brindisi, Guida. All.: Matteo Di Marzio

PERUGIA: Belia, Hajri (45’ st El Ouardi), Cresci (37’Bevilacqua) st, Napolano (37’ st Merli), Romani (15’ st Rinalducci), Mori, Mannarini, Salustri, Cardoni, Giordani, Cerbone (15’ st Massari ). A disp.: Romagnoli, . All.: Alessandro Nasini

ARBITRO: Leonardo Di Egidio di Teramo (Giuliani – Cotellessa)

RETI: 10’ st Tupone

PESCARA – Il Pineto batte 1-0 i ragazzi di mister Nasini.

Prima frazione senza reti ma a chiare tinte biancorosse viste le numerose occasioni create, clamoroso il gol sbagliato da Cardoni dentro l’area piccola a cui va aggiunto anche un gol segnato in fuorigioco da Salustri.

Nella ripresa la rete che decide la gara. Tupone è il primo ad arrivare su un pallone respinto male da Belia. Forcing finale dei biancorossi che schiacciano nell’area gli avversari e nel finale salvataggio clamoroso sulla linea di porta da parte di un difensore locale a portiere battuto.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Casertana, domenica 10 marzo

Perugia, domenica 3 marzo 2024 – ore 16 – c.s. “P. Rossi” – 17^ Campionato Nazionale UNDER 16 Serie C

PERUGIA-VIS PESARO 4-1 (foto di copertina)

PERUGIA: Vinti, Cingolani (12’ st Condac), Bartolini (20’ st D’Ovidio), Perugini, Cesarini, Cantalino (20’ st Tomassini), Merico, Dottori (20’ st Pepe), Mechelli (12’ st Agnissan), Vanni (1’ st Bellali), Ciani (12’ st Fiorentini). A disp. Galletti, D’Ovidio, Pepe. All.: Pierpaolo Anelli

VIS PESARO: Tatò (34’ st.Palazzi), Patricello (12’st Campanelli), Borchia (34’ st Filippucci), Tasini, Bruni, Cataudella (34’ st Gioello), Bossoletti (12’st Macaluso), Gradeci (12’st Merli), Giuliani, Antonelli (34’ st Arosti), Coppola. A disp.: Bagnesi. All.: Gianfranco Ceccarani

ARBITRO: Diego Bertocci di Gubbio (Tabarrini – Cardinalini)

RETI: 14′ pt Bartolini, 23′ pt e 2′ st Dottori 27′ pt Vanni, 40’+2′ st Coppola (Vis)

PERUGIA – Vittoria netta per la compagine allenata da mister Anelli che supera la Vis Pesaro 4-1.

Risultato frutto di un ottimo primo tempo terminato con un netto 3-0 grazie alle reti di Bartolini, Dottori e Vanni che testimoniano la superiorità tecnica della squadra biancorossa.

Ad inizio ripresa arriva anche la quarta marcatura di Dottori che realizza così la personale doppietta. Solo nel finale la squadra pesarese riesce ad accorciare le distanze e rendere la sconfitta meno amara con il tocco di Coppola.

In classifica, Perugia che sale a quota 29 agganciando la zona playoff a pari merito con la Juve Stabia.

PROSSIMO TURNO: Foggia-Perugia, domenica 10 marzo

Città di S.Angelo (Pescara), domenica 3 marzo 2024 – ore 12 – c.s. “Poggio degli Ulivi” – 22^ Campionato Nazionale UNDER 15 Serie C

PINETO-PERUGIA 0-1

PINETO: Pace, Sabatelli, Berardinucci (30′ st Crudeli), Iacone, Masciangelo, Di Giacomo, Iezzone (25′ st Iacobacci), Baldacci (30′ st Ruzzi), Romagnoli (10′ st Chili), Cordone (10′ st Tuttolani), Ciancaioni (25′ st Appignani). A disp.: Vastano, Romanelli, De Falco. All. Sabatelli

PERUGIA: Barbanera, Pelli, Auricchio, Castellucci, Santillo, Lalleroni, Meyou (Massi), Bosi, Castroreale (Ulivieri), Bendini (Pascucci), Kroni (Seppoloni). A disp.: Cataldo, Bisonni, Chierico, Citernesi. All.: Raschi

ARBITRO: Matteo Sacripante di Teramo (Scirano, Pomante)

RETI: 18′ st Meyou

PESCARA – Basta un gol di Meyou (dodicesima rete in campionato per lui) ai ragazzi di Giacomo Raschi per vincere contro il Pineto ottenendo così la quarta vittoria consecutiva.

Iniziano bene i biancorossi e per Bendini c’è subito un’occasione, palla fuori. Poi contatto dubbio in area del Pineto ma l’arbitro lascia correre.

Nella ripresa è il Pineto a partire forte ma i biancorossi non si scompongono e colpiscono con Meyou al termine di un batti e ribatti in area. Forcing finale del Pineto ma il risultato non cambia.

In classifica, Perugia che sale a quota 45, dietro al Pescara (46) e all’Arezzo, primo, a quota 50 ma con una partita in meno.

PROSSIMO TURNO: Perugia-Casertana, domenica 10 marzo