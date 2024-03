ENTELLA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 30^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà la Virtus Entella di mister Fabio Gallo, gara in programma martedì 5 marzo allo stadio Comunale di Chiavari. Calcio d’inizio alle ore 18:30 con diretta su Sky e Now TV.

Sarà il signor Niccolò Turrini di Firenze a dirigere la gara. A coadiuvato gli assistenti Egidio Marchetti di Trento e Vincenzo Abbinante di Bari. Quarto ufficiale sarà Davide Gandino di Alessandria.

Perugia una delle 20 compagini della serie C 2023/24 con, alle spalle, almeno una stagione in serie A (non considerando le formazioni B di Atalanta e Juventus). Per i biancorossi umbri 13 volte (ultima nel 2003/04), con la storica cavalcata del 1978/79 – allenatore Ilario Castagner – quando finirono secondi alle spalle del Milan, non perdendo mai una partita su 30 giocate, 11 successi e 19 pareggi il bilancio quell’anno del Grifone.

A Chiavari i confronti ufficiali fra le due squadre sono 6: 2 le vittorie dei padroni di casa (ultima 2-1 nella B 2016/17), 1 pareggio (1-1 nella supercoppa Lega Pro 2013/14) e 3 successi umbri (ultimo 2-0 nella B 2019/20).

Entella formazione regina degli 0-0 nel girone B con 6 ottenuti in 29 giornate e regina degli autogol in favore, 2 in 29 turni, come Carrarese, Cesena, Recanatese e Pontedera.

In evidenza nel Perugia bomber Seghetti, già autore di 7 reti in 27 partite, capocannoniere in C dei biancorossi di mister Formisano, un classe 2004 al primo anno tra i “pro”.

Perugia terzo per clean sheet (13) dietro a Cesena e Carrarese mentre l’Entella è dietro il Grifo con 12. 6 di questi clean sheet il Perugia li ha ottenuti con mister Formisano in panchina.

Perugia scatenato prima della pausa con 11 reti su 35 segnate dal 31’ al 45’ inclusi recuperi.

Entella con il terzo peggior attacco del campionato con sole 22 reti segnate e nelle ultime 9 gare ha messo insieme 7 pareggi e 2 sconfitte.