SETTORE GIOVANILE, RESOCONTO GARE 1-2 APRILE | I DERBY UNDER 16 E UNDER 15 SONO BIANCOROSSI!

L’Under 17 ha osservato un turno di riposo (24^ giornata). Il gruppo di Del Bene deve recuperare la gara contro la Reggina programmata per venerdì 7 aprile a cui si aggiungono le ultime due giornate. Prossimo impegno in casa contro il Lecce domenica 16 aprile, chiusura in casa della Roma domenica 23 aprile.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Domenica 2 aprile 2023 – ore 15 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 17^ giornata Campionato UNDER 16 Serie A e B Girone C

PERUGIA-TERNANA 3-1

PERUGIA: Romagnoli, Salustri, Duro, Barboni (16’ st Massari), Mori, Pirani, Mannarini (37’ st Cresci), Monaco, Giordani (27’ st Calzoni), Barberini, Montagna (16’ st Romani). A disp.: Bazzucchi, Rinalducci, Hajri, Liberti, Prete. All.: Simone Papini

TERNANA: Novelli, Benedetti (33’ st Ferlicca), Cosmano, Guaglianone (24’ st Tofi), Pagliei, Scopigno, Trifelli (24’ st Bordi), Montenegro, Boudas, De Santis (28’ st Ottaviani), Turella (1’ st Pierdomenico). A disp.: Culi, Goretti, Neri, Ladretti. All.: Maurizio Caccavale

ARBITRO: Andrea Reali di Foligno (Fiordi – Fiorucci)

RETI: 28’ pt Boudas, 38’ pt (rig.) e 22’ st Monaco, 33’ st Barberini

NOTE: ammoniti De Santis, Montagna e Barberini

PERUGIA– Vittoria in rimonta per il Perugia Under 16 di mister Papini (nella foto di copertina) nel derby umbro con Monaco e Barberini che ribaltano la Ternana dopo l’illusorio vantaggio di Boudas.

Prima parte di gara senza particolari emozioni con le due squadre che stanno attente a non sbilanciarsi. A metà primo tempo la prima palla gol con Pagliei che in mischia gira di destro e colpisce la traversa. Passano appena due minuti e l’occasionissima questa volta è per il Grifo con Monaco che riceve il filtrante in area, ma solo davanti a Novelli non riesce a sbloccare la gara. Al 24’ è ancora il Perugia che ci prova con la botta da fuori di Mannarini deviata in angolo dal portiere ospite, ma proprio su un corner, questa volta per la Ternana, sono i rossoverdi a trovare il provvisorio vantaggio con la testata di Boudas. Non ci sta il Perugia che a due giri di lancette dall’intervallo trova la rete del pari: Giordani mette dentro un pallone insidioso dalla destra, che viene deviato dal braccio di un difendente ternano, il direttore di gara indica il dischetto e Monaco con personalità trasforma con il pallonetto dagli undici metri.

Nella ripresa parte meglio la Ternana che dopo cinque minuti colpisce di testa a botta sicura dentro l’area con Boudas, ma Romagnoli di riflesso salva il risultato. Crescono però i biancorossi che vanno più volte vicino al gol finché Barberini e Monaco salgono in cattedra e al 22’ impacchettano la rete del sorpasso con Barberini bravo a crossare per Monaco, Novelli è bravissimo a respingere prima sul numero 8 perugino e sulla respinta anche su Barberini ma al terzo tentativo Monaco non può fallire il tap-in del 2-1 (dodicesima rete per lui). Al 32’ Mannarini prova a chiuderla con un destro potente da fuori ma Novelli si supera. Al 36’ Barberini si invola in contropiede dopo un calcio d’angolo battuto dalla Ternana e conduce il coast to coast fino al limite dell’area prima di scaricare in rete il destro del definitivo 3-1.

Biancorossi che chiuderanno il campionato domenica 16 aprile in casa dell’Empoli.

Domenica 2 aprile 2023 – ore 12 – centro sportivo “Paolo Rossi” – 17^ giornata Campionato UNDER 15 Serie A e B Girone C

PERUGIA-TERNANA 3-0

PERUGIA: Vinti, Cingolani, Bartolini, Angelino, Cesarini, Peruzzi, Brizi (37’ st Tomassini), Dottori, Agnissan (22’ st Bellali), Perugini (37’ st Pepe), Merico (32’ pt Ciani). A disp.: Attinelli, Franceschini, Bevanati, Condac, Biondini. All.: Pierpaolo Anelli

TERNANA: Delibra, Rivelli (21’ st Rossi), Brocci (4’ st Cuffaro), Di Curzio, Bottausci, Tagliolini, Righi (1’ st Angher), Squillacioti (21’ st Onesti), Dezio (1’ st Di Gaetani), Coltorti (33’ st Caccavale), Giacalone (21’ st Betti). A disp.: Onelli, Biancalana. All.: Daniel Schiavi

ARBITRO: Walid Kandli di Foligno (Caravella – Colopi)

RETI: 19’ pt Bartolini, 7’ st autorete Tagliolini, 19’ st Agnissan

PERUGIA – Si impone nettamente nel derby umbro il Perugia Under 15 di mister Pierpaolo Anelli che passa 3-0 tra le mura amiche del “Paolo Rossi”. Partita sopra le righe del numero 10 biancorosso Michelangelo Perugini, autore anche di due assist.

Il match si sblocca alla metà del primo tempo con la punizione dalla destra di Perugini che pesca Bartolini al centro dell’area di rigore dove è bravo a insaccare di testa. Al 33’ ancora una pennellata dalla destra sempre di Perugini innesca un batti e ribatti in area che capitan Dottori trasforma in rovesciata ma il direttore di gara annulla per fuorigioco.

Nella ripresa passano appena tre minuti e il solito Perugini innesca Agnissan sul filo del fuorigioco, ma l’attaccante pur anticipando l’uscita del portiere ospite colpisce in pieno il palo. All’8’ del secondo tempo raddoppia il Perugia con il cross insidioso di Dottori che viene deviato dalla schiena di un difensore rossoverde e scavalca l’incolpevole Delibra. Al 19’ arriva anche il tris dei padroni di casa con Perugini che si inserisce tra le linee e trova ancora una volta la geometria giusta per Agnissan che buca Delibra e fa 3-0.

Tre punti meritati per i grifoncelli di mister Anelli che chiuderanno il campionato domenica 16 aprile in casa dell’Empoli.