PRIMAVERA 2, 24^ GIORNATA | SALERNITANA-PERUGIA 2-2

Sabato 1 aprile 2022 – ore 16 – stadio “Volpe” – 24^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

SALERNITANA: Sorrentino, Del Mastro, Jurczak, Iervolino, Siena (25′ st Guerra), Serafini, Sfait, Nicoletti, Perveinis (13′ st Marsili), Saponara (25′ st Fusco), Zerillo. A disp.: Lauka Emis, Jurjonas, Malafronte, Sangare, Celia, Legnante, Perulli, Djabba, Grasso. All.: Rodolfo Vanoli

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Souare, Patrignani, Onishchenko (19′ st Viti), Cicioni, Sadetinov, Giunti, Seghetti, Ronchi (31′ st Sulejmani), Mabille (31′ st Corsini). A disp.: Stanisci, Ascani, Prisco, Romagnoli, Polizzi, Torri, Lickunas. All.: Alessandro Formisano

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Andreano – De Chirico)

RETI: 7′ pt Sfait (S), 39′ pt Patrignani, 27′ st Seghetti, 43′ st (rig.) Iervolino (S)

NOTE: ammoniti Nicoletti, Del Mastro, Siena, Serafini, Sfait, Jurczak e Vanoli (all.) nella Salernitana; Cicioni e Viti nel Perugia. Espulso all’8′ st l’allenatore in seconda della Salernitana.

SALERNO – Finisce in parità il match del Volpe con Perugia e Salernitana che si dividono la posta in palio. Il rigore di Iervolino a due minuti dal novantesimo vanifica la prova dei biancorossi che dopo essere andati sotto a freddo, erano riusciti a ribaltare la gara fino alla doccia gelata del definitivo 2-2.

A dare il via alle danze sono i padroni di casa che passano in vantaggio con la rete di Sfait dopo appena sette minuti. Prima dell’intervallo è bravo Patrignani a rimettere la gara in parità con il 2006 umbro che segna anche alla Primavera della Salernitana dopo aver fatto gol appena sei giorni fa, sempre al Volpe, anche alla formazione Under 17.

Nella ripresa torna al gol Alessandro Seghetti, che si conferma sempre più vicecapocannoniere del girone con la rete numero 14 (17esima stagionale). Ma quando i ragazzi di Formisano sembravano poter riportare a casa il bottino pieno, al minuto 88 l’arbitro concede un rigore alla Salernitana che Iervolino realizza.

Si fa sempre più dura la rincorsa ai play-off per il Perugia, ormai distanti ben dieci lunghezze con appena 6 gare da disputare. Il prossimo impegno, però, sarà importante a prescindere dalla classifica perché sabato 8 aprile, al “Paolo Rossi” di Perugia si gioca il derby umbro contro la Ternana.