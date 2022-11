settore giovanile | il resoconto del weekend

UNDER 17 Serie A e B: turno di sosta

Terni, domenica 27 novembre 2022 ore 15 – Campo sportivo “Renato Perona” – 8^ giornata Campionato Under 16 Serie A e B

Ternana-Perugia 1-1

TERNANA: Novelli, Campi, Cosmano, Guaglianone, Pagliei, Scopigno, Trifelli, Montenegro (17′ st De Santis), Boudas, Ferlicca, Turella. A disp.: Colletti, Ottaviani, Tofi, Bordi, Pierdomenico, Goretti, Loreti, Neri. All.: Maurizio Caccavale.

PERUGIA: Belia, Cresci, Duro (5′ st Mannarini), Liberti (5′ st Hajri), Barboni, Mori, Montagna (30′ st Calzoni), Pirani, Monaco, Barberini, Giordani (5′ st Testerini). A disp.: Romagnoli, Prete, Cardoni, Romani, Rinalducci. All.: Simone Papini.

ARBITRO: Sig. Giordano Provenzani di Terni (Sensini – Giardinieri)

RETI: 35′ pt Turella (T), 40′ st Calzoni (P)

NOTE: al 15′ st Belia (Perugia) para un rigore a Ferlicca. Ammoniti Montenegro, Campi, Hajri e Pirani.

TERNI – Agguanta il pari allo scadere il Perugia Under 16 di mister Papini che colleziona il terzo risultato utile consecutivo dopo le vittorie contro Modena e Bologna. Buona prova per i biancorossi che arrivano al derby con molte assenze e qualche giocatore in condizioni fisiche precarie ma la rete di Calzoni quando ormai sembrava concretizzarsi la vittoria rossoverde premia il gioco del Grifo. Ad aprire le marcature nel primo tempo è Turella a cinque minuti dall’intervallo. Nella ripresa decisiva la parata di Belia sul rigore calciato da Ferlicca.

Prossimo impegno domenica prossima, 4 dicembre, al “Paolo Rossi” di Perugia contro l’Empoli

Terni, domenica 27 novembre 2022 ore 12 – Campo sportivo “Renato Perona” – 8^ giornata Campionato Under 15 Serie A e B

Ternana-Perugia 2-2

TERNANA: De Libra, Rivelli, Rota, Di Curzio, Bottausci, Tagliolini, Angher, Onesti (37′ st Betti), Righi, Coltorti (29′ st Dezio), Di Gaetani (29′ st Squillacioti). A disp.: Culi, Brocci, Caccavale, Cuffaro, Giacalone, Rossi. All.: Daniel Schiavi.

PERUGIA: Vinti, Cingolani (1′ st Peruzzi), Bartolini (20′ st Tomassini), Brizi, Cesarini, Angelino (13′ st Brunori), Merico (7′ st Missaglia), Dottori, Bellali (7′ st Biondini), Perugini, Agnissan (20′ st Pepe). A disp.: Attinelli, Condac, Verdone. All.: Pierpaolo Anelli

ARBITRO: SIg. Matteo Bonifazi di Terni (Bizzarri – Bertoldo)

RETI: 8′ pt Agnissan (P), 23′ pt Perugini (P), 38′ pt (rig.) Di Curzio (T), 22′ st Rivelli (T)

NOTE: ammonito Angher

TERNI – Si fa recuperare il doppio vantaggio il Perugia Under 15 di mister Anelli che crea diverse occasioni da rete già nei primi dieci minuti di gara tanto da passare in vantaggio con Agnissan. Insiste il Grifo che trova anche il raddoppio al 23′ con Perugini. Al 36′ clamoroso errore del direttore di gara che fischia l’intervallo quando mancherebbero ancora almeno 4 minuti più un eventuale recupero. Tornato sui propri passi, il signor Bonifazi fa riprendere il gioco e ad approfittarne è la Ternana che nei minuti finali trova il rigore che consente a Di Curzio di accorciare le distanze.

Nella ripresa Missaglia appena entrato ha la palla per chiudere la partita ma il punteggio non cambia fino al 22′ quando Rivelli rimette tutto in parità. Nel finale occasione per Tomassini ma De Libra si oppone e il derby Under 15 termina così 2-2.

Prossimo impegno per il Perugia domenica 4 dicembre in casa contro l’Empoli.

Under 14 Pro – 7^ giornata

Vis Pesaro – Perugia 0-2

Continua a fare bene il Perugia Under 14 di mister Michele Gatti che vince a Pesaro con una rete per tempo e si lancia, con una gara ancora da recuperare, verso le zone alte della classifica.

Primo tempo controllato da parte del Perugia che propone manovre offensive ma manca però della precisione necessaria a trovare la porta. Dopo venti minuti è Sabatino ad aprire le danze approfittando di un infortunio del portiere avversario. Vis Pesaro che si affida soprattutto alle ripartenze, senza risultare mai eccessivamente pericolosa. Ripresa che inizia con la rete di Isidori e la Vis Pesaro accusa il colpo. Perugia che potrebbe anche arrotondare il risultato ma il 2-0 è biancorosso.

Prossimo impegno, domenica 4 dicembre in casa della Roma.