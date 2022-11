PRIMAVERA 2, 10^ GIORNATA | TERNANA-PERUGIA 3-2

Narni, sabato 26 novembre 2022 ore 14:30 – stadio “M. Gubbiotti” – 10^ giornata Campionato PRIMAVERA 2

TERNANA: Morlupo, Mazzarani, Biondini (22′ st Monesi), Ferrante, Cipi (30′ st Picchiantano), Bonugli, Marcelli (40′ st Nischwitz), Nunzi, Bustos Cordoba, Salerno, Mancini. A disp.: Antonini, Montecolle, Manni, Longo, Bartolocci, Megaro, Flaiani, Schettini. All.: Ferruccio Mariani.

PERUGIA: Moro, Viti (48′ st Romagnoli), Souare, Patrignani, Corsini, Baldi, Mabille (21′ st Diallo), Giunti, Seghetti, Sulejmani (30′ st Polizzi), Buzzi (21′ st Ebnoutalib). A disp.: Ajardinoski, Ascani, Komuda, Cicioni, Prisco, Ronchi, Manneh. All.: Alessandro Formisano.

ARBITRO: Sig. Enrico Gemelli di Messina (Cataneo – Fedele)

RETI: 5′ pt Seghetti (P), 42′ pt Bonugli, 47′ pt Sulejmani (P), 42′ st (aut.) Souare, 48′ st Ferrante

NOTE: espulso al 7′ st il preparatore Garofalo della Ternana per doppio giallo, espulsi al 10′ st Mariani (all. Ternana) e Formisano (all. Perugia). Espulso al 50′ st Mancini (T) e al 53′ st Corsini (P). Ammoniti Biondini, Salerno, Nunzi, Souare e Patrignani.

NARNI – Esce sconfitto in un rocambolesco derby Primavera il Perugia di mister Formisano che a tre minuti dalla fine conduceva la gara per 2-1 dopo aver avuto in più di un’occasione la possibilità di chiudere anzitempo il match. Nei minuti finali però è la Ternana a trovare per due volte la via del gol e a tempo scaduto Ferrante indovina il jolly direttamente da calcio d’angolo che ribalta la situazione sul 3-2.

Primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio dal Perugia con la realizzazione in apertura di Seghetti e con il bellissimo gol di Sulejmani, intervallato dal pari momentaneo di Bonugli. Nella ripresa partita segnata dal nervosismo, tanti i cartellini compresa l’espulsione contemporanea dei due allenatori, di un membro dello staff della Ternana e poi, a fine gara di un calciatore per parte. Nel finale, i due episodi che ribaltano l’incontro per il definitivo 3-2.

In classifica, Perugia che rimane a quota 14 mentre la Ternana sale a quota 7.

Prossimo turno: Spezia-Perugia, sabato 3 dicembre

FOTO ALBERTO MIRIMAO