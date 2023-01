SETTORE GIOVANILE | ANCORA FERMI I CAMPIONATI UNDER 16 E UNDER 15, SCONFITTA 3-2 L’UNDER 17

Cosenza, domenica 15 gennaio 2023 – ore 10:45 – 15^ giornata UNDER 17 Serie A e B

COSENZA: Pompei, Bonofiglio, Barone, Drame (32′ st De Luca), Bevilacqua, Zicaro, Sarpa, Gabriele, Roseti, Delicato (Cap.), Leso (38′ st Salvino). A disp.: Abbruzzese, Naccarato, Falbo, Francese, Paciola, Zagarese, Chiappetta. All.: Danilo Angotti.

PERUGIA: Bolzon, Fucci (30′ st Cesaretti), Costanzi (45′ st Mannarini), Ambrogi, Fontanelli, Carbonini (1′ st Giommetti), Petterini (1′ st Lickunas), Bussotti (Cap.), Torri, Ciattaglia, Caprari (30′ st Giorgetti). A disp.: Migliorati, Falasca.

ARBITRO: Sig. Graziano Loris di Rossano (Presta – Morgera)

RETI: 10′ e 20′ pt Torri, 37′ pt e 37′ st Roseti (C), 13′ st Drame (C)

NOTE: ammoniti Bonofiglio, Drame, Delicato e Lickunas.

COSENZA – Il Perugia spreca il doppio vantaggio in casa del Cosenza fanalino di coda e perde terreno dalla zona play-off dopo che Torri aveva portato avanti i biancorossi di due reti. Decisiva per i padroni di casa la doppietta di Roseti che apre e chiude la rimonta intervallata dal pari di Drame.

Parte meglio il Perugia con Caprari che dopo neanche 10 giri di lancette va vicino alla rete. Al 20′ si accende Torri che riceve una palla dalla sinistra spalle alla porta, si gira e col mancino la mette sotto all’incrocio dei pali. Dieci minuti e ancora Raffello Torri in gol su un retropassaggio corto dove l’attaccante è il più lesto ad arrivare e a spingere la palla in rete. Sembra tutto facile per il Grifo ma il Cosenza reagisce d’orgoglio allo 0-2 e al 35′ colpisce in pieno la traversa. Pochi minuti e Roseti accorcia le distanze.

Nella ripresa il Perugia non riesce a ripetere la buona prova della prima frazione e al 13′ subisce la rete del pari con Drame che trova l’angolino dalla distanza. Nel finale la doccia fredda ancora con Roseti che condanna il Perugia al definitivo 3-2.

Prossimo impegno per gli uomini di Del Bene domenica 22 gennaio al “Paolo Rossi” contro il Benevento.