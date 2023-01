PRIMAVERA 2, 14^ GIORNATA | PERUGIA-VIRTUS ENTELLA 2-1 HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 14 gennaio 2023 – ore 10 – Centro sportivo “Paolo Rossi” – 14^ giornata CAMPIONATO PRIMAVERA 2

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Dalla Valle, Giunti (Cap.) (39′ st Tsoy), Souare (1′ st Viti), Cicioni, Seghetti, Patrignani, Sulejmani (47′ st Prisco), Ronchi (1′ st Ebnoutalib), Onishchenko (17′ st Corsini). A disp.: Pietroluongo, Diallo, Ascani, Polizzi, Romagnoli, Mabille. All.: Alessandro Formisano.

VIRTUS ENTELLA: Rinaldini, Cucciniello (14′ pt Dolce), Di Mario (22′ st Hu Yiwang), Piredda (22′ st Ferraro), Bellotti, Coly, Costa, Langella, Ferrara (6′ st Di Maro), Thioune, Banfi. A disp.: Mazzadi, Ghio, Coscarella, Petitti, Sgambelluri, Valera Suarez, Deljallisi. All.: Massimo Melucci.

ARBITRO: Sig. Lorenzo Maccarini di Arezzo (Lencioni – Piazzini)

RETI: 18′ pt Seghetti, 24′ pt Ferrara (VE), 43′ pt Baldi

NOTE: ammoniti Souare, Cicioni, Giunti, Corsini e Dalla Valle per il Perugia, Melucci (all.) e Di Mario per l’Entella. Espulso con rosso diretto Coly al 16′ pt per un colpo a gioco fermo, al 7′ st espulso con rosso diretto Bellotti per fallo da ultimo uomo, espulso al 50′ st Rinaldini per parata fuori area su tiro di Seghetti a porta sguarnita. Espulso per l’Entella, dalla panchina, il preparatore dei portieri.

PERUGIA – Importante vittoria interna per il Perugia di mister Formisano che trova i 3 punti nel primo match di questo 2023 ma non senza affanno contro una tenace Virtus Entella che rimane in partita addirittura in 8 contro 11 e con l’attaccante Thioune con i guantoni da portiere e la maglia di Rinaldini.

Vero mattatore della gara il solito Alessandro Seghetti, al nono centro in campionato (dodicesimo in stagione) che oltre alla spettacolare rete del vantaggio vizia anche tutti e tre i rossi sventolati agli ospiti.

Il primo al quarto d’ora con Coly che soffre la rapidità di Seghetti e a gioco fermo commette un’ingenuità che l’arbitro, sig. Maccarini di Arezzo, non perdona. Dopo pochi giri di lancette è proprio Seghetti a mettersi in proprio con lo slalom specialità della casa e destro all’angolino. Al 24′ però risponde l’Entella con il tiro-cross di Di Mario che trova lo zampino di Ferrara bravo a credere nel mancino insidioso del compagno. Quando però il primo tempo sembra chiudersi in parità, sugli sviluppi di calcio d’angolo, Sulejmani svetta e chiama all’intervento il bravo Rinaldini che nulla può, però, sul tap-in vincente di Leon Baldi.

Ripresa che inizia sulle stesse note del primo tempo con Seghetti imprendibile che al 7′ viene fermato con le cattive da Bellotti, ultimo uomo, che costa una punizione dal limite per il Perugia e soprattutto la seconda espulsione di giornata. L’Entella ha il merito di non uscire dal match e anzi alla mezz’ora Ferraro, appena entrato, su cross insidioso dalla destra colpisce al volo e scheggia il palo. Risponde subito Sulejmani che dalla distanza chiama ancora Rinaldini al tuffo in bello stile. Nei minuti finali si sbilancia l’Entella e ne approfitta ancora Seghetti per provare a chiudere il match ma il tiro dell’attaccante perugino è ribattuto alla disperata da Rinaldini che para diversi metri fuori dall’area di rigore. L’Entella rimane in 8 contro 11 ed è costretta a schierare come portiere il proprio attaccante, Thioune.

In classifica, Perugia che sale a quota 20 mentre la Virtus Entella rimane a quota 21.

Prossimo impegno, sabato 21 gennaio in casa della Lazio capolista.

FOTO SETTONCE (copyright)