SERIE C, 23^ GIORNATA | PERUGIA-AZALEE SOLBIATESE 1-3

Perugia, domenica 10 aprile 2022 – ore 14:30 – 23^ giornata Campionato Femminile Serie C

PERUGIA: Cerasa, Serluca, Ciferri (33′ st Bonadies), Bortolato, Franciosa (37′ st Marino), Piselli (42′ st Bovini), Di Fiore, Paolini, Chiasso, Lamenzo, Mascia. A disp.: Antonelli, Gigliarelli, Viola, Pierotti, Liucci. All. Peverini

AZALEE SOLBIATESE: Mazzon, Gino, Del Raso, Barbini (29′ st Serna), Masciaga, Crestan (42′ st Frau), Pozzi, Segalini, Vischi, Di Lascio, Pellegrinelli. A disp.: Presutti, Maschio, Peripolli, Coppola, Diefenthaeler, Ienna, Viganò. All. Marsich

RETI: 35′ pt Paolini (P), 37′ pt e 30′ st Vischi, 41′ st Del Raso

PERUGIA – Le ragazze di Vania Peverini subiscono una battuta d’arresto cedendo 3-1 alla Azalee Solbiatese nella 23^ giornata di campionato. Una sconfitta che al momento non compromette nulla visto che la Pistoiese, diretta concorrente, ha perso rimanendo a pari punti con le biancorosse.

Eppure la gara si era messa bene per il Perugia visto il vantaggio ad opera di Paolini su assist della solita Di Fiore. Ma la gioia è durata appena due minuti con il pareggio della Vischi. Nella ripresa viene fuori l’esperienza delle avversarie e ancora Vischi realizza la rete del sorpasso. Mascia avrebbe la possibilità del pareggio su calcio di punizione ma il suo tiro sfiora di poco l’incrocio dei pali. Il gol di Del Raso chiude i conti.

“Purtroppo oggi ci abbiamo messo tanta volontà e coraggio ma sia l’inesperienza che qualche episodio poco fortunato non ci hanno aiutato – spiega nel post gara Vania Peverini. Volevamo fare meglio per regalare una gioia a Lamberto Roscini, papà di Valentina, che nelle ultime ore non è stato bene di salute ma abbiamo veramente dato tutto. Il campionato è aperto e dobbiamo tirarci fuori da questa situazione con l’unità e la compattezza di gruppo“.

Prossimo turno: Pontedera-Perugia, mercoledì 13 aprile (recupero), poi Lucchese-Perugia, sabato 24 aprile