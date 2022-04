ACADEMY CUP 2022 | CI SARÀ ANCHE IL PRESIDENTE DELLA LEGA B, MAURO BALATA

Perugia, 13 aprile 2022 – L’Academy Cup si arricchirà di un presenza importante. Il Presidente della Lega B, Mauro Balata, ha infatti comunicato che parteciperà alla cerimonia di saluto che precederà l’ultimo atto della manifestazione in programma sabato 16 aprile allo stadio “Curi”. Una presenza importante che testimonia la vicinanza della Lega B a iniziative che riguardano i giovani come ribadito alcuni giorni fa dallo stesso Balata insieme con il Presidente FIGC Gabriele Gravina sulla necessità di investire su vivai e strutture che permettano di far crescere il talento.