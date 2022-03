SERIE C, 19^ GIORNATA | OROBICA CALCIO BERGAMO-PERUGIA 6-0

Bergamo, 6 Marzo 2022 – Trasferta amara per le Grifoncelle di Vania Peverini sconfitte per 6-0 in casa dell’Orobica Calcio Bergamo. Un primo tempo nefasto rende la gara tutta in salita per le biancorosse che subiscono la prima rete già al minuto 8 da Naldoni e a seguire Casini (10′), Lazzari (27′), Valletta (35′) e De Vecchis (44′). Primo tempo che si chiude sul 5-0. Nel finale Fumagalli all’87’ sigla la sesta rete.