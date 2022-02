SERIE C, 18^ GIORNATA | PERUGIA-TERNANA 1-2

PERUGIA: Antonelli; Serluca, Mascia, Ciferri (1′ st Bortolato), Franciosa, Paolini, Di Fiore (3′ st Piselli), Gwiazdowska, Lamenzo, Chiasso, Orsi. A disp: Cerasa, Marino, Riccardi, Toppi, Bovini, Annibaldi, Gigliarelli. All. Peverini

TERNANA: Sacco, Gallea, Vaccari, Spagnoli (21′ st Battaglioli), Ruzafa (16′ st Cianci), Proietti, Pagiarino, Clemente, Timo, Botti, Fradinho. A disp.: Money, Acini, Bartolocci, Natali, Libera, Giudici, Acquafredda. All. Migliorini

RETI: 12′ pt Chiasso (P), 34′ pt (aut.) Mascia (P), 43′ pt Botti (T)

PERUGIA – Non basta il coraggio e la voglia delle ragazze biancorosse. Alla fine è la Ternana a bissare il successo dell’andata e vincere 2-1. Eppure il Perugia era andato in vantaggio con Chiasso ma prima una sfortunata autorete di Mascia e il successivo gol di Botti hanno spento gli animi biancorossi.

“Partita equilibrata – spiega nel post Vania Peverini – gli episodi purtroppo non sono stati dalla nostra parte. Fino a che Lucrezia (Di Fiore ndr) è stata in partita abbiamo tenuto bene. Non ho visto molta differenza fra le due squadre nonostante gli avversari siano partiti con ben altri obiettivi. Dispiace ma non molliamo e andiamo avanti. Le nostre dirette concorrenti hanno perso e quindi è importante per noi rimanere a quattro punti di distanza“.

(foto Settonce, vietata riproduzione)