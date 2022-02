SERIE C, 17 ^ GIORNATA | PINEROLO-PERUGIA 3-0

“Il risultato è più pesante di quanto visto in campo – commenta nel post gara la presidente Valentina Roscini. C’è da ritrovare un pò di energie e quei punti fermi che ci hanno permesso di far bene nella parte centrale del campionato. Oggi però da sottolineare l’impiego di tre ragazze del 2006, due dal primo minuto Chiasso e Riccardi, una in corso di gara, Bonadies, che fanno parte del nostro percorso di crescita. Ora ci saranno tre partite importantissime. Affrontiamole volta per volta senza guardare la classifica. Domenica c’è il derby e ci prepareremo al meglio”.