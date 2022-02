Perugia, 21 febbraio 2022 – AC Perugia Calcio comunica che in occasione della gara Alessandria-Perugia che si giocherà martedì 22 febbraio alle 18.30 allo stadio “Moccagatta”, la squadra scenderà in campo col lutto al braccio per ricordare Pierluigi Frosio.