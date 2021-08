SERIE BKT AL VIA | LE CURIOSITÀ

7 C’è sempre grandissima curiosità per il match che rappresenta l’ “Open Day” della Serie BKT. La storia dice infatti che, dalla nascita della Lega B – 2010/11 – in 7 casi su 11 una delle due squadre che ha disputato il primo anticipo è poi salita in Serie A, pari al 63,6% del dato globale: si tratta di Atalanta nel 2010/11 (vittoria 2-0 a Bergamo sul Vicenza nella gara inaugurale), Sampdoria nel 2011/12 (2-2 a Marassi contro il Padova nel match di apertura), Hellas Verona nel 2012/13 (1-1 a Modena nell’Open Day), Bologna nel 2014/15 (pur k.o. 1-2 a Perugia alla prima partita stagionale), Parma nel 2017/18 (vittoria per 1-0 al “Tardini” sulla Cremonese alla gara inaugurale), Brescia nel 2018/19 (1-1 al “Rigamonti” contro il Perugia nel match di apertura) e Benevento 2019/20 (0-0 a Pisa nell’Open Day).

4 Si sfidano 4 allenatori dei 7 che hanno vestito la casacca della squadra che alleneranno nella Serie BKT 2021/22: in Cittadella-Vicenza di scena Edoardo Gorini e Domenico Di Carlo, in Crotone-Como Francesco Modesto e Giacomo Gattuso.

4 Sfida anche fra 4 dei 6 allenatori ai nastri di partenza della Serie BKT 2021/22 che vantano già, da tecnici, almeno una promozione in Serie A: in Reggina-Monza di fronte Alfredo Aglietti (promosso nel 2018/19 con l’Hellas Verona) e Giovanni Stroppa (salito nel 2019/20 con il Crotone), in Cremonese-Lecce Fabio Pecchia contro Marco Baroni, entrambi promossi in A nel 2016/17, il primo alla guida dell’Hellas Verona, il secondo del Benevento.

25/7 L’Ascoli, che festeggia nel 2021/22 le nozze d’argento con la Serie BKT (25° sua partecipazione alla categoria), è la formazione che costantemente milita da più tempo in B fra quelle al via quest’anno: è la settima stagione consecutiva dei marchigiani fra i cadetti.

PORDENONE-PERUGIA

Un solo confronto ufficiale tra le due squadre in Friuli: vittoria dei “ramarri” neroverdi per 3-0 nel novembre 2019, in Serie B.

Pordenone imbattuto e a porta inviolata nella prima giornata dei 2 precedenti campionati di Serie BKT disputati: vittoria interna 3-0 sul Frosinone nel 2019, pareggio 0-0 a Lecce la scorsa stagione.

Aleandro Rosi, se schierato, festeggia le 100 in Serie B (regular season): il calciatore biancorosso ha debuttato in categoria l’1 settembre 2007, ChievoVerona-Triestina 3-0 ed ha finora vestito le maglie di ChievoVerona, Livorno e Perugia.

Inedito il confronto tecnico tra Massimo Paci e Massimiliano Alvini.