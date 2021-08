PORDENONE-PERUGIA AFFIDATA A MASSIMI DI TERMOLI, AL VAR PICCININI DI FORLÌ

Perugia, 19 agosto 2021 – Sarà Luca Massimi della sezione di Termoli a dirigere Pordenone-Perugia , gara valida per la 1^ giornata di Campionato Lega Serie BKT, in programma sabato 21 agosto alle ore 18 presso lo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro.

A coadiuvarlo gli assistenti Marco Trinchieri della sezione di Milano e Marco Ceccon sezione di Lovere. Quarto ufficiale sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto. Al Var Marco Piccinini di Forlì, AVAR Pietro Dei Giudici di Latina.

Nei 3 precedenti con Massimi 1 vittoria (4-1 in Coppa Italia ad Ascoli nella passata stagione) e 2 sconfitte (contro Napoli 2-0 sempre in Coppa Italia e 2-1 a Benevento in Serie B il 24 novembre 2018).