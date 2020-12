Serie B | Sfida in casa contro il Pontedera

Una gara su cui vertono aspettative importanti da parte di tutte le giocatrici e di tutto lo staff tecnico, visto che le toscane, attualmente con tre partite in più all’attivo, si trovano a soli 4 punti di distanza, in terzultima posizione in classifica.

Le biancorosse del tecnico Luciano Mancini avevano inaugurato la stagione 2020/2021 proprio contro le granatine nell’esordio dei preliminari di Coppa Italia.

In quell’occasione fu il Pontedera ad avere la meglio, per questo nella gara casalinga di domenica c’è uno stimolo in più nel farvi convergere la voglia di riscatto, anche dopo la sconfitta di domenica 13 dicembre in trasferta contro il Tavagnacco.

La partita sarà visibile sulla pagina Facebook dell’ AC Perugia Calcio Femminile: https://www.facebook.com/ACPerugiaCalcioFemminile

(nella foto Erika Orsi, foto Settonce – tutti i diritti riservati)