Auguri mister!

Ilario Castagner compie 80 anni!

Il suo nome è legato in modo viscerale ai colori biancorossi che ha allenato in più riprese ma rimanendo nella memoria principalmente per il “Perugia dei miracoli” — con cui Castagner è diventato il primo allenatore nella storia del calcio italiano a terminare imbattuto un campionato di Serie A, nella stagione 1978-1979 dietro il Milan.

Nella stagione 1993-94 ritorna al Perugia in vista dello spareggio-promozione contro l’Acireale: i grifoni vincono la gara, salvo poi vedersi revocata la Serie B dalla giustizia sportiva.

Dodici mesi dopo Castagner stravince il campionato con 71 punti riportando il Perugia in Serie B 8 anni dopo.

Dopo 3 anni, nella stagione 1998/99, venne richiamato a 11 giornate dalla fine dal torneo cadetto firmando una clamorosa rimonta. Il 21 giugno 1998 il Perugia si trova a disputare uno spareggio contro il Torino che vince ai rigori, conquistando la seconda promozione in Serie A.

“Come dimenticarmi di quella partita e ancor prima di quella del 7 giugno – spiega il Direttore Generale Gianluca Comotto – e per questo non potevo non ricordarmi di mister Castagner al quale, a nome di tutta la società, faccio i migliori auguri di compleanno e i complimenti per la sua meravigliosa carriera”.

Fra le squadra da lui allenate anche Lazio, Milan. Inter, Ascoli. Pescara, Pisa.

E allora….tanti auguri Ilario!