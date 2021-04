Prima seduta in vista del Ravenna

Perugia, 13 aprile 2021 – Dopo la giornata di scarico di ieri il gruppo biancorosso ha iniziato la vera e propria preparazione in vista della sfida di Ravenna in programma sabato 17 aprile.

Dopo una prima parte di lavoro in palestra la squadra di mister Caserta è scesa sul campo centrale dell’antistadio svolgendo esercitazioni di small-sided game (lavoro con palla su un campo ridotto) e partite a tema. Per i portieri sempre lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo.

Prossima seduta è in programma mercoledì 14 sempre al mattino.