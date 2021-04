INCONTRO ISTITUZIONALE TRA SANTOPADRE E GRAVINA

Roma, 13 aprile 2021 – Nella giornata odierna il Presidente Massimiliano Santopadre è stato ricevuto dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina negli uffici di via Allegri a Roma.

Una visita istituzionale favorita anche dall’amicizia ormai decennale fra i due presidenti, cementata dall’elezione di Gravina a Presidente Lega Pro nel 2015 e proseguita sempre con stima reciproca in questi anni. Durante l’incontro sono state affrontate varie tematiche fra cui la fine del campionato attuale e il futuro del calcio in vista delle nuove riforme ormai divenute essenziali per il sistema.