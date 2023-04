TORNEO BE-SPORTS | Secondo posto nel girone A e Perugia ai playoff

Perugia, 4 aprile 2023 – È iniziato nel migliore dei modi per il Perugia il terzo torneo di BeSports, il campionato ufficiale della Serie BKT italiana, il primo giocato su EA SPORTSTM FIFA 23 in collaborazione con WeArena Entertainment Spa e Lega Serie B.

Alla WeArena di Ferrara i due players biancorossi Simone Zamboni (in arte “SZ” numero 55 di maglia) e Denis Bianchi (in arte “Hernandez” numero 19) hanno portato il Perugia al secondo posto nel girone, dietro il Sudtirol, qualificandosi alla fase finale dei playoff in programma il prossimo 3 giugno mentre gli altoatesini sono già ai quarti di finale, in programma il giorno dopo. Del girone facevano parte anche la Spal, eliminata, e il Pisa anch’esso qualificato alla fase finale.

Nelle gare di andata i biancorossi hanno pareggiato contro Sudtirol (0-0) e Spal (1-1) vincendo poi contro il Pisa (3-2). Nelle gare di ritorno sconfitta contro il Sudtirol (5-2) e vittorie contro Pisa (1-0) e Spal (3-0) ottenendo così 11 punti nel girone (Sudtirol primo con 14).

Nei prossimi weekend ci saranno le gare che interesseranno le altre 13 squadre della Lega B che partecipano al torneo divise in tre gironi. Fase finale 3-4 giugno alla We Arena di Ferrara.