PERUGIA-REGGINA | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nel recupero della 29^ giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà la Reggina di mister Filippo Inzaghi, gara in programma mercoledì 5 aprile allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 20:15.

Sarà il signor Giacomo Camplone della sezione di Pescara a dirigere Perugia–Reggina. A coadiuvarlo gli assistenti Francesco Fiore di Barletta e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro. Quarto ufficiale sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari. Al VAR Federico Dionisi di L’Aquila, AVAR Gianpiero Miele di Nola.

5 precedenti con lui (2 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte). Quest’anno 2 gare in Serie A, 8 gare in Serie B, 2 in Coppa Italia.

Il Perugia ha vinto le ultime due partite contro la Reggina in Serie B (1-0 nel marzo 2022 e 3-2 nell’ottobre scorso): gli umbri non hanno mai vinto tre gare consecutive contro gli amaranto nella storia della competizione.

Il Perugia ha segnato quattro gol nelle ultime due sfide di Serie B contro la Reggina: uno in più rispetto a quanto registrato nei precedenti 10 incontri (tra il 1972 e il 2021).

Nelle ultime otto partite di campionato il Perugia ha alternato una gara senza gol subiti a una in cui non ha mantenuto la porta inviolata: 1-1 contro il Frosinone nella più recente.

La Reggina ha mancato il gol nelle ultime tre partite di Serie B e nella competizione non arriva a quattro gare a secco di fila dal 1997.

Perugia primo nella Serie B in due parametri: solo 5 reti subite su palla inattiva (14 la Reggina) e solo 1 gol subito su corner (5 la Reggina).

Tutti i sette gol firmati da Tiago Casasola in questa Serie B sono arrivati su sviluppi di palla inattiva (cinque dal dischetto e due da corner); l’argentino ha centrato il bersaglio in ciascuna delle ultime quattro sfide di campionato.

Ryder Matos è a un passo dalle 100 presenze in Serie B (solo regular season): delle sue 99 disputate finora 47 sono state con la maglia del Perugia.

Samuel Di Carmine ha realizzato 3 gol contro la Reggina in Serie B, ma nessuno nelle ultime cinque sfide contro questa avversaria – contro i calabresi ha realizzato la sua seconda doppietta in cadetteria, il 12 maggio 2012 con la maglia del Cittadella.

La prossima sarà la 100a presenza in Serie B per Rigoberto Rivas, considerando la regular season: solo le prime 15 non sono state con la Reggina, ma con il Brescia.

In Serie B solo Lapadula (6 reti) ha segnato di più di testa di Fabbian (4). Anche Moncini e Odogwu hanno 4 centri ciascuno in questa classifica.

Paolo Bartolomei guida la classifica dei tiri in porta senza segnare alcuna rete, 31, segue Karic (Benevento) con 30.

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.