Dal ritiro di Cosenza, Cosmi: “La partita più importante del campionato”

“Affronteremo, sfortunatamente, una squadra che si gioca tutto. Mi permetto di dire che se non vince questa partita a quattro giornate dalla fine, recuperare tanti punti diventerebbe problematico, non solo per il Cosenza ma per tutte le squadre. Il discorso vale anche per noi; non possiamo permetterci di perdere punti, anzi, dobbiamo capire che questa partita è la più importante del campionato perché può aprirci scenari definitivi, inimmaginabili. Non parlo di obiettivi superiori però ci da la possibilità di giocare le prossime partite come avrei voluto sotto l’aspetto psicologico”.

Il video dell’intervista