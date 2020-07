Cosenza-Perugia, i precedenti

Il primo incontro tra le due squadre in Calabria risale al periodo del dopoguerra, più precisamente alla stagione 1946/47. In quell’occasione i padroni di casa si impongono 6-0. Durante la stagione successiva, invece, sono i biancorossi a portare a casa i tre punti grazie alla vittoria per 1-3.

Per rivedere le due formazioni contrapposte in terra calabrese bisogna aspettare almeno 50 anni; il balzo in avanti ci porta al 14 maggio del 1995, ma il match termina a reti inviolate. Nel successivo mese di novembre ecco di nuovo le squadre l’una di fronte all’altra per giocare una gara ricca di gol. Sono 4 le marcature segnate sul tabellino di quella partita; la gara termina 2-2 con reti di Lucarelli per il Cosenza, Pagano per il momentaneo pareggio biancorosso, del nostro dt Roberto Goretti per il momentaneo vantaggio biancorosso e Paola, al 86′, per il pareggio definitivo.

Ultimo precedente la scorsa stagione; la sfida giocata il 30 settembre 2018 termina 1-1 con le reti di Maniero al 13′ e Kingsley al 72′.