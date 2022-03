Perugia, 29 marzo 2022 – Ha ripreso a lavorare nella giornata odierna il gruppo biancorosso che si è ritrovato al centro sportivo “P. Rossi” per preparare la sfida contro il Crotone.

Un tiepido sole ha accompagnato la seduta mattutina incentrata su riscaldamento, possesso in posizione ed esercitazioni attacco vs difesa. Per i portieri lavoro su multiparate con spostamenti laterali e a seguire lavoro con la squadra.

Mercoledì doppio appuntamento, mattina e pomeriggio.