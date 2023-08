REPORT ODIERNO

Perugia, 16 agosto 2023 – Prosegue il lavoro del gruppo biancorosso di mister Baldini che dopo la pausa di Ferragosto si è ritrovato proprio ieri e oggi ha continuato a sudare con l’allenamento mattutino.

Prevenzione e attivazione muscolare, lavoro di forza in palestra, esercitazioni separate per difensori e attaccanti-centrocampisti, partita attacco vs difesa e mini torneo a 3 squadre, questo il programma svolto dalla squadra.

Per i portieri lavoro su posizionamento e recupero posizione, giochi di posizione e tiri in porta da diverse angolazioni.

Giovedì altra seduta mattutina, inizio ore 10:30.