GUBBIO-PERUGIA | INFO SETTORE OSPITI

Perugia, 16 agosto 2023 – AC Perugia Calcio, su comunicazione del AS Gubbio, informa che è iniziata la vendita dei biglietti per il settore ospiti (capienza 1100 posti) per il match amichevole Gubbio-Perugia, in programma sabato 19 agosto alle ore 20:30 presso lo stadio “Pietro Barbetti”.

Il circuito di riferimento è Vivaticket (valido su tutto territorio nazionale) ed è possibile l’acquisto solo ed esclusivamente con Grifo Card e solo per il settore ospiti (nessun altro settore).

Solo per i residenti presso il Comune di Perugia e Comune di Corciano non è necessaria la Grifo Card (sempre e solo settore ospiti).

NO alla vendita ON-LINE.

Il prezzo del biglietto è 10 euro (+ prevendita), i bambini fino a 10 anni entreranno gratuitamente.

La vendita per il settore ospiti terminerà venerdì 18 agosto ore 19.