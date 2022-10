REGGINA-PERUGIA | I NUMERI DELLA SFIDA

Il Perugia nella decima giornata del girone di andata del campionato di Serie B 2022-2023 affronterà la Reggina di mister Filippo Inzaghi nel pomeriggio di sabato 22 ottobre allo stadio “Oreste Granillo”. Calcio d’inizio alle ore 14.

A dirigere l’incontro sarà Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia, assistenti Davide Moro di Schio e Thomas Miniutti di Maniago. Quarto ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. Al VAR Federico Dionisi di L’Aquila (on-site), AVAR Salvatore Affatato di Vco (on-site).

La Reggina, contro il Perugia, ha perso le ultime due interne, compresa quella della scorsa stagione, senza trovare il gol nell’occasione.

Sono 18 i precedenti tra le due squadre, di cui 1 in Coppa Italia (stagione 68/69). 5 vittorie biancorosse, 5 amaranto e 8 pareggi.

La Reggina ha perso due delle ultime tre partite di campionato (1V), dopo che aveva subito soltanto una sconfitta in tutte le prime sei sfide di questa Serie B (5V).

Il Perugia ha perso le ultime quattro partite del torneo in corso e non subisce cinque sconfitte consecutive nella competizione da marzo 2020, con Serse Cosmi come allenatore.

Il Perugia ha perso le ultime cinque trasferte di campionato, segnando soltanto un gol nel parziale: si tratta della serie aperta più lunga di sconfitte esterne tra le squadre che partecipano alla Serie B 2022/23.

Sarà un ritorno da ex quello di Fabrizio Castori al ‘Granillo’ di Reggio Calabria. Il tecnico del Perugia fu chiamato a sostituire Gianluca Atzori durante la stagione 2013/2014 ma la sua avventura in amaranto durò soltanto 40 giorni. Dopodiché il Presidente Foti e il Direttore Giacchetta decisero di richiamare Atzori (che poi fu nuovamente esonerato a gennaio 2014).

Un altro ex della gara è Gianluca Di Chiara, per lui 2 stagioni in Serie B al Perugia: 64 presenze e 2 gol (stagione 16/17 e 19/20).

Non sarà della sfida ma anche Gabriele Angella ha militato nella Reggina, stagione 11/12, in Serie B, 19 presenze e 1 rete, che al momento rimane l’unica nel campionato cadetto.

La prima delle 12 reti di Gabriele Gori in Serie B è arrivata proprio contro il Perugia quando vestiva la maglia del Livorno (successo interno umbro per 3-1 in quell’occasione).

Federico Melchiorri è il quarto marcatore più anziano (classe ’87) ad avere trovato la via della rete in questa Serie B, dopo Gaetano Masucci, Mirco Antenucci e Joaquín Larrivey.

La prima rete di Marco Olivieri in Serie B (quando vestiva la maglia dell’Empoli) arrivò proprio contro la Reggina (vittoria toscana 3-0 nel 2020).

Jeremy Menez è partito sempre titolare in questa stagione (10 presenze compresa la Coppa Italia), più della metà di tutte le sue presenze nella Reggina nella stagione 20/21 (18) e 21/22 (17). Al momento ha segnato 4 reti (3 in campionato, 1 in Coppa Italia) eguagliando la stagione 20/21 e mettendo nel mirino la 21/22 (5 gol).

LA PARTITA IN DIRETTA TV

Sky Sport, Dazn ed Helbiz Live.