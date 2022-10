CONVOCAZIONI giovanili | BUONA LA PROVA DI rondolini e barberini in azzurro

Perugia, 21 ottobre 2022 – Buone notizie in casa Perugia per quanto riguarda le convocazioni delle nazionali giovanili.

Due i biancorossi convocati dal tecnico Daniele Zoratto per il raduno dell’Italia Under 16: sono i perugini classe 2007 Pietro Rondolini e Riccardo Barberini che nei giorni scorsi hanno indossato la maglia azzurra disputando un’amichevole contro i pari età della Roma vinta 1-0. Barberini è rimasto in campo per tutta la gara mentre Rondolini è entrato all’inizio del secondo tempo.

Capitolo qualificazioni a Euro Under 17. Torna a vestire la casacca albanese della nazionale minore l’attaccante classe 2006 Flavio Sulejmani dopo aver preso parte anche alle qualificazioni con l’Albania Under 19. In palio il pass per le fasi successive nel gruppo 7 ospitato dalla Croazia e completato anche da Svezia e Galles.

Gruppo 3 invece per la Lituania di Adrian Lickunas, esterno 2006 biancorosso, convocato dalla nazionale Under 17 per affrontare Inghilterra, Georgia e Israele.

(foto La Presse)