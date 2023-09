Perugia, 28 settembre 2023 – In collaborazione con la Lega Pro e la Caritas Children Onlus, anche il Perugia scende in campo per le adozioni a distanza.

Saranno due i bambini, scelti su indicazione e selezione di Caritas for Children, che verranno adottati a distanza:

KOPALLI CEHTAN; INDIA; DIOCESAN EDUCATIONAL SOCIETY

GADDALA HANSIKA; INDIA; DIOCESAN EDUCATIONAL SOCIETY