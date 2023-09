Primavera Tim Cup, 2^ turno preliminare | Perugia-Bari 5-3 – Sotto di due reti arriva la riscossa biancorossa che vale l’acceso al prossimo turno

Perugia, mercoledì 20 settembre 2023 – ore 11:30 – centro sportivo “P. Rossi” 2^ turno preliminare Primavera Tim Cup

PERUGIA: Lavorgna, Lickunas (41’ st Viti), Falasca, Giunti (41’ st Giorgetti), Cicioni, Patrignani, Prisco (22’ st Souare), Ambrogi, Lomangino, Bernacci (22’ st Sadetinov), Polizzi (29’ st Cifuentes). A disp.: Yimga, Bussotti, Ciattaglia, Ronchi, Torri, Caprari. All. Alessandro Formisano

BARI: Pellegrini, Campanelli, Motta, Nacci (18’ st Natuzzi), Memeo, Dachille, Dall’Olio (18’ st Leone), Lops, Patierno, Colangiuli (33’ st Pellegrini), Demarzo (18’ st Lombardo). A disp. Ditoma, Spinelli, De Pinto, Beniti, Colonna, Tatullo. All.: Federico Giampaolo.

ARBITRO: Gianluca Renzi di Pesaro (Bracaccini – Macripò)

RETI: 20’ pt (rig.) Lops (B), 22’ pt Demarzo (B), 30’ pt (rig.) Polizzi, 35’ pt Ambrogi, 39’ pt Bernacci, 3’ st (rig.) Giunti, 6’ st Campanelli (B), 48’ st Lomangino

PERUGIA – Passa il turno un convincente Perugia che sotto di due reti a metà primo tempo archivia la pratica Bari per 5-3 e si guadagna così l’accesso ai trentaduesimi di finale di Primavera TimCup dove affronterà il Pisa.

A segno Polizzi e Giunti dagli undici metri, Ambrogi, e due volti nuovi all’esordio con la maglia biancorossa, Bernacci e Lomangino.

Al 19’ del primo tempo dopo un buon inizio il Perugia si vede fischiate un calcio di rigore a sfavore su tocco di mano di Patrignani. Lops sceglie la potenza e Lavorgna può solo toccare. Dopo neanche due giri di lancette un pallone alzato a campanile in area trova Demarzo che gira in rete. Arriva subito la reazione del Grifo che a fine primo tempo é avanti addirittura 3-2. Al 30’ infatti Polizzi sfonda sulla destra e viene atterrato, lo stesso Polizzi va sul dischetto e accorcia le distanze. Passano cinque minuti e Ambrogi raccoglie l’invito ancora di Polizzi e disegna un destro dal limite sull’angolino basso alla sinistra del portiere ospite. Rimonta completata al 39’ con Bernacci che realizza dopo l’ennesimo slalom gigante di Polizzi che serve il compagno per il gol del 3-2.

Secondo tempo che inizia con Giunti atterrato in area di rigore, il centrocampista di Fano va dagli undici metri e mette in ghiaccio il match. Trova una timida reazione il Bari che pesca il jolly del 4-3 con un gran gol al volo dalla distanza di Campanelli ma il Perugia non subisce mai troppo e a tempo scaduto realizza anche il quinto gol con un contropiede trasformato dall’italo-canadese Dante Lomangino.

Ai 32esimi di finale il Perugia troverà in trasferta il Pisa.