AC PERUGIA CALCIO RICORDA RENATO CURI E PIERLUIGI FROSIO | l’under 9 biancorossa in visita al museo

Perugia, 20 settembre 2023 – Due simboli, due leggende della storia biancorossa. Uno nato nel 1948, l’altro nel 1953 ma entrambi nello stesso giorno. Il Club biancorosso ricorda con commozione e affetto due grandi giocatori ma soprattutto due grandi uomini: Renato Curi e Pierluigi Frosio.

E nel pomeriggio odierno l’Under 9 guidata da mister Tassini ha fatto visita al museo per far conoscere ai giovani ragazzi chi erano questi due grandi giocatori. A far da “Cicerone” uno dei componenti della commissione del museo, Claudio Giulietti, che con la solita passione ed entusiasmo ha raccontato ai piccoli biancorossi un pezzo importante di storia dell’AC Perugia Calcio.