PRIMAVERA | TERZO GIORNO DI TEST

Perugia, 22 luglio 2022 – Terza seduta per la Primavera di mister Formisano e il suo staff che proseguono il raduno pre-ritiro fra test ed esercitazioni per iniziare a conoscere il gruppo di ragazzi a disposizione.

Caldo, caldissimo al centro sportivo “Paolo Rossi”, nulla di preoccupante per i circa trenta atleti che saranno chiamati alla doppia seduta (9 del mattino e successivamente 18:30) nei giorni di sabato, lunedì e martedì prima del consueto giro di tamponi previsto per mercoledì che anticiperà la partenza di giovedì per il ritiro di Sauze D’Oulx (TO).