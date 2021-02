PRIMAVERA FEMMINILE, SI RIPARTE IL 21 FEBBRAIO

Le biancorosse avevano interrotto il loro cammino domenica 11 ottobre 2020, battendo le pari età della Roma CF per 3-2 ed ottenendo la prima vittoria in campionato. Ora ad attendere le ragazze di mister Francesco Micheli ci sono le baresi del Pink Sport Time per il recupero della quarta giornata di campionato che si disputerà il 21 febbraio alle ore 14:30 presso lo Stadio Comunale “Giansanti” di Collestrada.

“La possibilità di tornare a scendere in campo ci ha dato un’iniezione di entusiasmo – riferisce Micheli – nonostante la lunga pausa ci abbia portato a perdere un po’ di smalto. Non sarà facile ma cercheremo di affrontare gli impegni che ci attendono con la massima concentrazione e con il giusto spirito. Credo che la chiave per una buona ripartenza ora sia dare stimoli, a livello psicologico, che portino a ritrovare brillantezza ed entusiasmo nell’andare ad affrontare le prossime le partite”.