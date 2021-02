Perugia, 11 febbraio 2021 – Finalmente una bella giornata di sole ha accolto i Grifoni nella penultima seduta in vista della Fermana .

Esercitazioni tecnico-tattiche per tutto il gruppo.

Per la giornata di venerdì è in programma la consueta conferenza pre gara, a cui seguirà allenamento. Nel pomeriggio la partenza per Fermo.