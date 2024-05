PRIMAVERA 2, 30^ GIORNATA | CROTONE-PERUGIA 4-1

Crotone, sabato 11 maggio 2024 – ore 15 – centro sportivo “Salvatore Baffa” – 30^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

CROTONE: Martino, Tarantino, D’Amora, Tosto (44’ st Geremicca), Galardo, Loiacono, Coscia, Terrasi (35’ st Bianchi), Voncina (1’ st Poerio), Aprile (44’ st Diop), Ambrogio (35’ st Cantisani). A disp.: Lisi, Milano, Pirozzi, De Gennaro, Buttà, Primerano. All.: Lomonaco Francesco

PERUGIA: Lavorgna (1’ st Romagnoli), Panaro, Falasca, Sadetinov (27’ st Bernacci), Ambrogi, Giorgetti (12’ st Carbonini), Barberini (35’ st Dottori), Bussotti, Badirou, Ronchi, Papa. A disp.: Perugini, Patrignani. All.: Giacomo Del Bene

ARBITRO: Enrico Gemelli di Messina (De Chirico di Molfetta, Savino di Napoli)

RETI: 5’ pt Coscia (C), 1’ st Tarantino (C), 19’ st Aprile (C), 24’ st Badirou (P), 43’ st Poerio (C)

CROTONE – Si conclude con una sconfitta la stagione dei ragazzi di mister Del Bene che perdono in trasferta per 4-1 contro il Crotone.

Il Perugia gioca un’ottima prima frazione di gioco andando vicino al gol per almeno quattro volte però è il Crotone che alla prima azione passa in vantaggio con Coscia.

Nel secondo tempo la squadra di casa parte forte e trova subito la rete del raddoppio con Tarantino. Al 19’ 3-0 su una ripartenza chiusa da Aprile. Il Perugia accorcia le distanze con Badirou ma allo scadere il Crotone trova il 4-1.

Il campionato del Perugia termina a quota 38 punti.