ANDATA PLAYOFF UNDER 15 | PERUGIA-MONOPOLI 2-2

Perugia, domenica 12 maggio 2024 – ore 11 – Centro Sportivo “Paolo Rossi” – gara di andata playoff

PERUGIA: Barbanera, Pelli, Auricchio, Seppoloni (36′ st Sabatino), Santillo, Castellucci, Meyou, Bosi, Castroreale (26′ st Ulivieri), Bendini (19′ st Pascucci), Lalleroni. A disp.: Cataldo, Burnelli, Fahmi, Massi, Rosati, Citernesi. All.: Raschi

MONOPOLI: De Michele, Lieggi, Catacchio, Dammacco, Sette, Tricarico, Bini, Ranieri, Maggiulli, Barbanera, Anaclerio. A disp.: Spalluto, Todisco, Santacesaria, Damiani. All. Biasi

ARBITRO: Christian Ferruzzi di Albano Laziale (Castellani e Bronzi di Foligno)

RETI: 19′ pt (rig.) Bendini (P), 29′ st Ranieri (M), 30′ st Ulivieri (P), 40′ st Maggiulli (M)

PERUGIA – Nella gara di andata dei playoff di categoria i ragazzi di Raschi pareggiano 2-2 contro il Monopoli, squadra che si è classificata al primo posto nel proprio girone del Sud. Un pareggio amaro anche in vista del ritorno in programma domenica prossima dato che ai biancorossi servirà una vittoria in virtù del miglior piazzamento dei pugliesi.

Il Perugia c’è e va in vantaggio con Bendini su calcio di rigore. I biancorossi tengono il campo con forza e determinazione chiudendo la prima frazione in vantaggio.

Nella ripresa ancora equilibrio ma alla mezz’ora arriva il pareggio di Ranieri. Neanche un minuto dopo nuovo vantaggio biancorosso con il neo entrato Ulivieri ma nel finale il pareggio del Monopoli con Maggiulli frena l’entusiasmo dei locali.