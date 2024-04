PERUGIA-AREZZO | I NUMERI DELLA SFIDA

ll Perugia nella 37^ giornata del campionato di Lega Pro Girone B 2023-2024 affronterà l’Arezzo di mister Paolo Indiani, gara in programma domenica 21 aprile allo stadio “Curi”. Calcio d’inizio alle ore 16:30 con diretta su Sky e Umbria Tv.

Sarà il signor Giuseppe Vingo della sezione di Pisa a dirigere la gara. A coadiuvarlo gli assistenti Davide Santarossa di Pordenone e Carlo De Luca di Merano. Quarto ufficiale sarà Diego Castelli della sezione di Ascoli Piceno.

Arezzo viene dal pareggio contro la Torres (1-1), il secondo consecutivo dopo quello ottenuto contro la Lucchese, e nelle ultime 8 gare ha raccolto 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Fuori casa ha totalizzato 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte con 20 reti fatte e 26 subìte.

Perugia in casa ha totalizzato sin qui 37 punti frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta. Nelle ultime 6 gare casalinghe cinque vittorie e un pareggio.

Perugia scatenato nel quarto d’ora finale del primo tempo (dal 31′ al 45′ inclusi recuperi) con 14 reti fatte (prima del girone con il Pescara).

Perugia che ha incassato la metà delle reti (16 su 32) a cavallo dei due tempi, 8 nell’ultimo quarto del primo e 8 nel primo quarto del secondo tempo mentre l’Arezzo ha subìto 24 delle 42 reti totali nell’ultima mezz’ora di gioco, recuperi inclusi.

Perugia che ha mantenuto la porta inviolata in 16 occasioni (meglio solo il Cesena con 23 e Carrarese con 18), Arezzo in 9 circostanze.

Perugia che è andato 15 volte in svantaggio, ottenendo poi 11 punti mentre l’Arezzo nelle 14 volte che andata in svantaggio ha poi ottenuto 1 solo punto.

Perugia che dalla prima giornata non ha mai occupato né il primo né il secondo posto mentre si è trovato per 8 volte al terzo posto e 17 volte quarta in classifica.

Ex di turno mister Paolo Indiani, allenatore del Perugia dal luglio all’agosto 2008, esonerato dopo 2 gare ufficiali di coppa Italia, vittoria al primo turno 1-0 al “Curi” sul Lumezzane e sconfitta 1-3 ad Ascoli al secondo turno. Indiani è uscito dalla Toscana, come allenatore professionista, solo in 3 occasioni: Crotone,Perugia e Foligno nell’ordine.

Nella classifica del girone di ritorno il Perugia è 3° con 32 punti (a pari merito con la Juventus Next Gen, dietro al Cesena con 46 e Carrarese 33) mentre Arezzo è 7° con 26 punti. Inoltre il Perugia, sempre nel girone di ritorno, dopo il Cesena, è la squadra che ne ha vinte di più (10).

Miglior marcatore dell’Arezzo è Niccolò Gucci, con 12 reti in 34 presenze mentre per i biancorossi Alessandro Seghetti con 8 centri in 33 presenze.