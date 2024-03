PRIMAVERA 2, 24^ GIORNATA | PERUGIA-VIRTUS ENTELLA 3-3 – HIGHLIGHTS

Perugia, sabato 30 marzo 2024 – ore 11 – centro sportivo “P. Rossi” – 24^ giornata Campionato Primavera 2

PERUGIA: Yimga, Agosti, Cottini, Cicioni, Rondolini (22′ pt Ebnoutalib I.), Ambrogi (33′ st Patrignani), Barberini, Giunti (1′ st Bernacci), Polizzi (46′ st Bussotti), Ronchi (33′ st Lomangino), Lickunas. A disp.: Belia, Prisco, Giorgetti, Falasca, Ciattaglia, Papa, Caprari. All.: Giacomo Del Bene

VIRTUS ENTELLA: Torrielli, Di Maro, Lagomarsino (39′ st Dayan Neves), Piredda, Dolce, Bellotti (13′ st Casani), Hu, Tiuana, Perrone (39′ st Martini Donati), Valori (13′ st Petitti), Mattioli (28′ st Conte). A disp.: Mazzadi, Pellini, Bottaro, Vian Seewald, Cocconi, Paccagnini, Giacobbe. All.: Massimo Melucci

ARBITRO: Giuseppe Rispoli di Locri (Cerilli di Latina – Zezza di Ostia Lido)

RETI: 27′ pt Barberini (P), 11′ st Cottini (P), 31′ st Petitti (VE), 32′ st Ronchi (P), 42′ st Conte (VE), 47′ st Hu (VE)

PERUGIA – Al Perugia non basta il doppio vantaggio e nel finale subisce la rimonta dell’Entella che porta così a casa un punto prezioso in chiave playoff. Delusione fra i biancorossi che ora si ritrovano fuori dalla zona playoff e costretti a rincorrere.

Primo episodio della gara è un gol-non gol dell’Entella, il tiro potente di Valori da fuori area prende la traversa interna e rimbalza bloccato da Yimga. L’arbitro, su indicazione dell’assistente, lascia proseguire. Al 27′ vantaggio biancorosso con Barberini che raccoglie un tiro-cross di Lickunas e di piatto destro insacca. Il Perugia attacca e ci prova prima con Polizzi e poi con Agosti che impegnano Torrielli che con due grandi parate evita il gol.

Nella ripresa questa volta è Yimga con un’uscita tempestiva a sventare un possibile gol degli ospiti. Poco dopo stacco imperioso di Cottini su calcio d’angolo e rete del 2-0. Alla mezz’ora l’Entella accorcia le distanze con Petitti che riprende una palla vagante in area e con il sinistro batte Yimga. Un minuto dopo grande azione personale di Ronchi che dal vertice sinistro supera in dribbling un paio di avversari e poi di destro insacca nel palo più lontano, 3-1. A tre minuti dallo scadere Conte, lasciato libero in area, di testa accorcia le distanze ma la beffa arriva nel recupero con Hu che di sinistro trova l’angolo giusto dove Yimga non può arrivare. Si chiude sul 3-3.

In classifica, Perugia che sala a quota 34 mentre l’Entella va a 36, superate entrambe dall’Ascoli che occupa l’ultima posizione utile in chiave playoff con 37 punti.

PROSSIMO TURNO: Napoli-Perugia, sabato 6 aprile