PRIMAVERA 2, 17^ GIORNATA | VITERBESE-PERUGIA 1-2

Ronciglione (VT), sabato 4 febbraio 2023 ore 14:30 – Stadio “V. Ginnasi” – 17^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

VITERBESE: Chicarella, Cutilli (20′ st Kone), Di Santo (29′ st Piro), Zupancic (1′ st Bersaglia), Carannante, Boni (1′ st Fiele), Capparella, Aromatario, Giordani (29′ st Meola), Sablone, Cantiani. A disp.: Minucci, Ippoliti, Benedetti, Malvestuto, Silvestroni, Iezzi, Meola, Gallitelli. All.: Massimiliano Moras

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi (36′ st Souare), Dalla Valle (14′ st Okacha), Giunti, Viti, Cicioni, Polizzi, Patrignani, Sulejmani (23′ st Prisco), Seghetti, Ebnoutalib (36′ st Corsini). A disp.: Pietroluongo, Diallo, Ascani, Romagnoli, Ronchi, Stanisci. All.: Alessandro Formisano

ARBITRO: Domenico Castellone di Napoli (Fumarulo – Masciale)

RETI: 1′ pt Seghetti, 32′ pt Sulejmani, 21′ st Capparella

NOTE: ammoniti Cantiani, Giunti, Okacha, Ajradinoski, Fiele

RONCIGLIONE – Seconda vittoria consecutiva per la Primavera biancorossa che si riporta a soli 3 punti dalla zona play-off grazie al blitz esterno in casa della Viterbese. La sblocca dopo nemmeno un giro di lancette il solito Seghetti, che fa 13 in campionato a una sola rete di distanza dal laziale Crespi, capocannoniere del girone. Alla mezz’ora raddoppia il classe 2006 Sulejmani, per lui invece quarto centro in campionato.

Nella ripresa accorcia le distanze l’undici di casa con il gol di Capparella al 21′ ma non basta alla Viterbese per fermare il Perugia che conquista il bottino pieno.

Prossima gara in programma sabato prossimo, 11 febbraio, al “Paolo Rossi” dove arriverà la Reggina fanalino di coda del campionato Primavera 2.