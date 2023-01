PRIMAVERA 2, 15^ GIORNATA | LAZIO-PERUGIA 4-0

Formello (Roma), sabato 21 gennaio 2023 – ore 14:30 – campo “Mirco Fersini” – 15^ giornata Campionato Primavera 2 Girone B

LAZIO: Magro, Floriani Mussolini (29′ st Cesari), Petta, Di Tommaso (41′ st Rossi), Dutu, Ruggeri, Balde (29′ st Bigonzoni), Rossi, Crespi (36′ st Cogo), Bertini, Napolitano (36′ st Colistra). A disp.: Martinelli, Renzetti, Bedini, Coulibaly, Milani, Brasili. All.: Stefano Sanderra.

PERUGIA: Ajradinoski, Baldi, Souare, Giunti, Corsini, Cicioni, Seghetti (25′ st Ebnoutalib), Patrignani, Sulejmani (16′ st Ronchi), Onishchenko, Dalla Valle. A disp.: Pietroluongo, Viti, Diallo, Polizzi, Prisco, Tsoy, Romagnoli. All.: Alessandro Formisano.

ARBITRO: Ermes Fabrizio Cavaliere di Paola (Palla – Chillemi)

RETI: 7′ pt Napolitano, 42′ pt Di Tommaso, 24′ st Bertini, 35′ st Ruggeri

NOTE: al 28′ pt Ajradinoski para un rigore a Crespi. Ammoniti Seghetti, Ajradinoski, Baldi e Floriani Mussolini.

ROMA – Esce sconfitta la Primavera del Perugia che subisce due reti per tempo a Formello e lascia i 3 punti in palio ai padroni di casa della Lazio che restano in vetta alla classifica. Non basta al Perugia l’esuberanza offensiva di Seghetti e il guantone di Ajradinoski che nella prima frazione ipnotizza il capocannoniere del campionato, Crespi, dal dischetto.

Inizio deciso dei biancocelesti che si portano avanti dopo appena sette minuti con Floriani Mussolini che riceve una rimessa laterale sulla corsia di destra e mette un pallone per l’accorrente Napolitano che segna il gol dell’1-0.

Al 23′ prova la reazione il Grifo con Seghetti che riceve da Souare, si gira bene e in mezzo a tre difendenti laziali riesce a entrare in area, sull’intervento in scivolata del marcatore, però, l’arbitro non ravvisa gli estremi per il calcio di rigore ma ammonisce Seghetti per simulazione. Calcio di rigore che tre minuti dopo viene invece fischiato alla Lazio: su disattenzione della retroguardia biancorossa, Crespi anticipa Cicioni e Baldi e lancia Balde che solo davanti ad Ajradinoski viene steso. Dagli undici metri si presenta Crespi che calcia basso alla destra del numero uno biancorosso che para a terra. Al 42′ pt la Lazio raddoppia con Di Tommaso, scaltro ad avventarsi su un pallone allontanato dal guantone di Ajradinoski sull’invito di Bertini dalla destra.



Nella ripresa cala il ritmo con la Lazio che gestisce il vantaggio e il Perugia che tiene di più il pallino del gioco ma senza riuscire a far male ai biancocelesti. Al 17′ sull’errore in uscita di Corsini, Balde duetta con Bertini e calcia dal limite ma Ajradinoski è bravo a opporsi.

Al 24′ st passa ancora la Lazio con Floriani Mussolini bravo a mettere dentro l’ennesimo pallone velenoso e, sul velo di Balde, Bertini fa 3-0.

A dieci minuti dal termine è il capitano della Lazio Ruggeri a beffare Ajradinoski con un colpo di testa da distanza ravvicinata per il 4-0 finale.



In classifica, Perugia che rimane a quota 20 mentre la Lazio allunga a 29, tre punto in più sulla diretta inseguitrice Pisa, sconfitta in casa dal Cosenza. Con questa giornata si è chiuso il girone di andata.

Prossimo turno: Perugia-Pisa, sabato 28 gennaio