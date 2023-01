BARI-PERUGIA | INFO BIGLIETTI E ACCREDITI STAMPA

Perugia, 23 gennaio 2023 – SSC Bari rende noto che sarà attiva da oggi e fino alle 19 di venerdì 27 gennaio, la prevendita dei biglietti per il Settore Ospiti dello stadio San Nicola relativi alla gara Bari-Perugia, in programma sabato 28 gennaio ore 14. I tagliandi saranno disponibili sul circuito TicketOne, anche online (QUI).

Di seguito le restrizioni applicate:

– NON necessaria tessera di fidelizzazione della squadra ospitata;

– il Settore Ospiti è riservato esaclusivamente ai residenti nella Provincia della squadra ospitata;

– è inibita la vendita dei tagliandi per i settori locali ai residenti nella Provincia della squadra ospitata.

Prezzo unico intero € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

ACCREDITI STAMPA

La società SSC Bari comunica inoltre che è online il form per richiedere gli accrediti stampa di Bari-Perugia. Sarà possibile richiedere gli accrediti entro, e non oltre le ORE 12 di MERCOLEDÌ 25 GENNAIO. Una volta chiusa la procedura online non sarà più possibile fare richiesta di accredito.

Prima di procedere con le richieste, vi chiediamo di leggere attentamente quanto riportato sul nostro sito a questi link:

• regolamento per la concessione degli accrediti > https://www.sscalciobari.it/it/page/56-regolamento-accrediti/

• procedura per richiedere gli accrediti > https://www.sscalciobari.it/it/page/80-accrediti-stampa/

Inoltre vi ricordiamo, soprattutto per quanto riguarda TV, radio, testate online e fotografi, di leggere con attenzione tutta la regolamentazione della Lega B in merito a diritti audio-visivi, diritto di cronaca e fotografi.

Gli accrediti possono essere richiesti solo ed esclusivamente compilando il form online disponibile a questo link > https://www.sscalciobari.it/it/1/accreditation/