Prestigioso risultato per l’Under 11 biancorossa alla 12^ edizione della Universal Youth Cup

Perugia, 2 aprile 2024 – Escono fra gli applausi di tutti i ragazzi biancorossi dell’Under 11, guidati da Anselmo Gambini e Marco Campese, che si classificano al 14esimo posto della Universal Youth Cup Memorial Dr. Michele Aliboni, il torneo internazionale più importante della categoria al quale partecipano le più importanti squadre del mondo come Manchester City, Psg, Nizza, Ajax, Borussia Dortmund ma anche Juventus, Milan, Inter, Bologna, Torino altre provenienti da Cina, Giappone e Africa che si è svolto in questi giorni di Pasqua in Versilia, tra Forte dei Marmi, Viareggio e Lido di Camaiore.

64 squadre divise in 16 gironi e con una formula simile alla Champions League con fasce di sorteggio e teste di serie. Due tempi da 20 minuti ciascuno.

Il Perugia è stato inserito nel girone A con Bologna (testa di serie), Lodigiani e Viareggio. I biancorossi hanno chiuso il girone al primo posto a punteggio pieno vincendo la prima gara contro il Viareggio (10-0), la seconda contro il Bologna (3-0, raccogliendo gli applausi di tutto lo stadio) e la terza contro la Lodigiani (5-0).

Nel giorno di Pasqua l’ottavo di finale contro la Juventus che ha visto i ragazzi di Gambini e Campese dominare i bianconeri portandosi sul 2-0 prima di subire la rete del 2-1 a fine primo tempo che ha cambiato un po’ la partita visto che la Juventus ha poi ribaltato il risultato vincendo 5-2. La sconfitta ha un po’ frenato l’entusiasmo e la spensieratezza dei biancorossi che hanno perso anche la successiva sfida contro lo Spezia 5-1, nel percorso delle squadre eliminate che portava alla definizione della graduatoria finale.

Nella giornata di Pasquetta il riscatto contro i tedeschi del Borussia Dortmund in una sfida vinta 3-2 ai calci di rigore, dopo un 2-2 riacciuffato nei tempi regolamentari.

Enorme soddisfazione per i ragazzi biancorossi che chiudono al 14esimo posto davanti a squadre come Borussia, Parma, Bologna, Torino, Ternana, Pisa e i temibili svedesi del Brommapojkarna.