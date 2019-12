I precedenti tra Perugia e Virtus Entella

Sabato 21 dicembre allo stadio Renato Curi alle ore 15 andrà in scena la 17ª giornata del campionato di Serie BKT che coincide anche con la sesta sfida della storia giocata tra le due formazioni in terra umbra.

Il primo match che vede le due compagini contrapposte una di fronte all’altra porta la data del 15 maggio 2014; in quell’occasione il Grifo supera i liguri nel ritorno della finale della Supercoppa di Serie C per 3-1, reti di Insigne, Filipe e Henty. Nella stagione 2014/15 Falcinelli e Parigini consegnano la vittoria al Perugia con il risultato di 2-1. Le due sfide successive, quella della stagione 15/16 e quella della stagione 16/17 terminano a reti inviolate mentre l’ultima sfida vede ancora una vittoria biancorossa per 2-0 grazie alle reti di Kouan e Cerri. Curiosità: nell’ultimo precedente contro la Virtus Entella il centrocampista Christian Kouan ha esordito nel campionato cadetto partendo titolare e segnando il suo primo gol al 4′ del secondo tempo.