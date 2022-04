PLAYOFF PRIMAVERA | PERUGIA-PARMA SABATO 30 APRILE

Gli altri accoppiamenti prevedono Lazio-Brescia, Cremonese-Frosinone e Monza-Pisa, tutte gare in programma lo stesso giorno, sabato 30 aprile.

Il ritorno, a campi invertiti, è in programma la settimana successiva. Passa il turno chi ottiene più punti nei due incontri. In caso di parità, si tiene conto della differenza reti nei due incontri. In caso di ulteriore parità, si qualifica al turno successivo la società meglio classificata nella fase a gironi.

La vincente di Perugia-Parma affronterà la vincente di Monza-Pisa.